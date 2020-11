Revelaron el último audio de Maradona con un pedido muy especial para la pareja de Verónica Ojeda

Luego de la muerte de Diego Maradona, salió a la luz un audio muy revelador el cuál sería el último del 10. El periodista Luis Ventura, según expresa La Nación, mostró uno de los últimos mensajes que envió el astro del fútbol a sus allegados. En este caso, el Diez decidió mandarle un audio a Mario Baudry, la actual pareja de su ex y madre de su hijo menor, Verónica Ojeda.

"Hola Mario, habla Diego. Sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho", expresa Maradona en el audio.

Y agrega Diego en el mensaje: "De paso me cuidás a mi ángel [por Diego Fernando] que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo", cerró.

El audio fue revelado en el programa Secretos Verdaderos. Allí, Ventura contó que la grabación habría sido "horas antes de su muerte". Hasta el momento, Verónica Ojeda no se refirió a la muerte del Diez.