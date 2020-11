Duras acusaciones de un campeón del 86' contra el entorno de Maradona

Diego Maradona será intervenido por un hematoma subdural en el cerebro y Héctor 'Negro' Enrique, amigo y excompañero, sorprendió al confirmar las acusaciones de Dalma y Giannina sobre el trato que reciben del entorno actual del astro, que según ellos le impide el contacto con sus seres queridos.

"Al Diego le deseo todo lo mejor, le mando fuerza y garra. Toda la entrega que tuvo para jugar al fútbol y para ponerse muchas cosas al hombro desde los 15 años, como cuidar a sus padres o familia, que tenga esa misma habilidad para eludir este mal", manifestó el Negro Enrique en una charla en "F360" de ESPN.

"Cada vez que le mando un mensaje, me bloquean al minuto. No me quiero tirar contra nadie. Se pueden adueñar del teléfono de Maradona pero no me gusta que se adueñen de su vida. Me sentía mal por eso. El otro día escuchaba a Dalma y decía que le pasaba lo mismo. No se puede entender", agregó quien fue compañero en el Mundial de México 1986.

"Una vez le hice una pequeña trampita cuando él dirigía en México, porque esto viene de hace rato, cuando él dirigía en Dorados. El equipo había ganado y le cambié de teléfono, lo llamé del teléfono de mi hija. Y ahí me atendió y le expliqué, le dije que me bloqueban", explicó Enrique. "Que se ponga bien y lo dejen vivir como él quiere, rodeado de afecto. El mundo del fútbol está triste", cerró el campeón del mundo en México 1986.