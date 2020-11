Histórica decisión de AFA sobre la jugadora trans de Villa San Carlos

Mara Gómez se convertirá en la primera jugadora trans de la historia en participar en la Primera División del fútbol argentino de la Argentina. La futbolista de Villa San Carlos recibió hoy finalmente la habilitación de la AFA, en lo que constituye un hecho histórico en materia de inclusión.

"Hoy soy oficialmente jugadora de la máxima categoría del fútbol argentino", escribió Mara en su cuenta de Facebook, donde compartió la noticia junto a una foto de cuando firmó un acuerdo con la AFA antes que se desatara la pandemia por covid-19.

"Fue largo el camino, fueron muchos los obstáculos, muchos los miedos y tristezas. Aquello que un día me hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en mi vida hoy se revierte. Estaré cumpliendo una de las metas más grandes de mi vida. Eso que creí indispensable, que nunca iba a suceder", comentó ilusionada la jugadora de Villa San Carlos, que hoy debuta contra Racing en el campeonato femenino.

Para finalizar, la futbolista, que también es estudiante de enfermería, aprovechó para agradecer a sus allegados que la acompañaron durante el proceso: "Gracias a toda la gente que desde el primer momento me acompañó y apoyó, y creyó en mí. Gracias totales a Juan Cruz Vitale (DT) y a Villa San Carlos por haberme dado la oportunidad. Gracias a mi representante Lorena Berdula que dedicó tanto su tiempo para acompañarme en el proceso y por enseñarme mucho. Y gracias a mi familia que siempre me abrazó y me dio fuerzas".