El entrenador de Los Pumas destacó el poder de Maradona para unir a los argentinos

El head coach del Seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, manifestó hoy su pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, al que recordó como una de las personalidades que más unió a todos los argentinos.

"Hay que acordarse de lo bueno de Diego, de las cosas lindas que unieron al país, porque Diego tenía esa enorme capacidad para unir a los argentinos y provocar que todos vibráramos en una misma sintonía", señaló el entrenador de Los Pumas desde Australia en donde están participando del torneo Tres Naciones.

En cuanto a los sentimiento que provocó el deceso del campeón mundial de 1986, Ledesma le señaló a ESPN: "Nos pegó mucho a los más viejos del grupo, los del staff técnico. Los más chicos no saben de lo que hablo, ni siquiera vieron "Héroes" la mejor película ligada al deporte argentino".

Puso a nuestra bandera en lo más alto. Nos hizo felices. No se le puede pedir más a un deportista. Gracias Diego, descansá en paz. pic.twitter.com/ZMdTMdQr18 — Los Pumas (@lospumas) November 25, 2020

El entrenador, que prepara al equipo para jugar el sábado ante los All Blacks, se refirió a su recuerdos ligados al 10: "No me olvido de los festejos del 86 y el 90 en la plaza de Hurlingham, de ver los partidos en el colegio".

Mario Ledesma.

Finalmente Ledesma hizo mención sobre el amor por los colores de Maradona: "Diego moría por la casaca argentina, se tomaba un avión y venía e iba a ver a Los Pumas, moría por la camiseta".