La bronca del hombre que hizo rico a Michael Jordan: "Basta de mentiras"

Sonny Vaccaro fue el encargado de convencer a Nike de contratar a un joven Michael Jordan para que use sus zapatillas en la NBA, una sociedad que se mantiene al día de hoy con la marca Air Jordan y que le dio miles de millones a ambos. Vaccaro se mostró molesto de haber sido borrado de la historia en The Last Dance, por lo que tomó una terminante decisión para dejar en claro la importancia de su rol en un negocio que terminó siendo multimillonario.

Cuando Jordan daba sus primeros pasos en la NBA, Vaccaro empujó a Nike a firmar el contrato, que fue de 15 millones de dólares por 5 años, una historia que ha quedado en las sombras ya que ni se menciona en la serie documental de Netflix que repasó los años dorados de Jordan y Chicago Bulls.

Por eso, Vaccaro decidió subastar unas Jordan VI que el propio jugador le regaló tras el cuarto partido de las Finales de 1991 ante Los Angeles Lakers, para demostrar su relación con el gran mito del básquet mundial.

Jordan y Vaccaro.

"Por eso pongo las zapatillas a la venta. No puedo permitir que se perpetúen las mentiras", aseguró Vaccaro en una entrevista. "The Last Dance fue una historia revisionista. Ahora tienes a los jóvenes que piensan que Sonny Vaccaro no tiene nada que ver con Michael Jordan. Y eso es falso. ¿Le están contando eso? Bien, aquí tienen la prueba", agregó.

"Han estado en mi armario durante 30 años y ahora tenía que subastarlas", anunció el hombre que convirtió a Jordan en el Rey Midas de la NBA y que ha decidido subastar con fines benéficos unas zapatillas que podrían llegar a los 750.000 dólares.