Llegó el día del regreso

El Hipódromo Mendoza reabrirá sus puertas hoy para uno de los regresos más importantes que se recuerden en los últimos años. De hecho no hay grandes registros sobre una inactividad tan prolongada como la de este olvidable año 2020. La pandemia azotó a la humanidad en distintos órdenes y las actividades deportivas no quedaron ajenas a la situación. Tal es así que para recordar la última reunión de carreras disputada este año en Catedral habrá que remontarse al pasado 8 de marzo. Luego de eso comenzaron la cuarentena, el aislamiento y todas las etapas por las que hemos transcurrido en los últimos tiempos.

En el medio de todo esto un grupo de profesionales y propietarios de la actividad (una asociación espontánea) comenzó a “pedir” por el regreso de las carreras. Esto teniendo en cuenta que la actividad comenzaba a reuniones en distintos puntos de Argentina (Río IV y San Francisco en Córdoba fueron precursores en el tema). Posteriormente se largaron las carreras en Palermo, San Isidro y La Plata. A partir de ese momento la “asociación” decidió realizar una seria de marchas (la mayoría de ellas pacíficas) y lograron establecer contactos con el gobierno de la provincia.

La decisión de correr o no correr no dependía del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (ente que regula el turf en la provincia) si no que estaba en manos del Gobierno de la provincia. Finalmente se llegó a la posibilidad certera de volver a la actividad durante el mes de noviembre y hoy nos encontramos en esta fecha.

El día “D” del turf de Mendoza ha llegado y todos sus trabajadores festejan por este logro. La reunión no será tal cual a las que ocurrían antes de la pandemia, eso está claro. De hecho no habrá público (actualmente no se permite el público en la mayoría de las reuniones de carreras que se disputan en todos los hipódromos del país). Sólo podrán ingresar (con un permiso especial): jockeys, cuidadores, propietarios, trabajadores del Hipódromo y un peón por caballo. El resto deberá seguir las carreras a través del canal de youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza (https://www.youtube.com/c/InstitutoProvincialdeJuegosyCasinosMendoza).

Claramente esta realidad es muy distinta a la que la gente de las carreras está acostumbrada, pero el protocolo no puede ser eludido. El turf, como tantas otras actividades, se ha visto modificado a raíz de la pandemia.

La buena noticia es que las carreras están de vuelta y que los trabajadores de la actividad recuperan su trabajo.

LA JORNADA

La reunión cuenta con nueva contiendas. La primera se disputa a las 10 de la mañana. Sólo podrán correr ocho caballos por carreras (en varias hay suplentes) y las pruebas se disputan cada una hora.

En relación a los estrictamente turfístico, la prueba central de la programación es el Clásico “Reapertura Hipódromo de Mendoza”, a disputarse sobre 1800 metros. La prueba cuenta con un par de animadores de lujo. Uno de ellos, tal vez el más indicado del lote, es el bueno de Témpano Sam. El zaino de Ramón Abrales ha dado sobradas muestras de ser uno de los mejores exponentes del medio y vuelve a la pista dispuesto a no perder su sana costumbre de siempre correr bien (ganó en tres de sus últimas cuatro salidas a la arena).

En esta prueba el bueno de Témpano se enfrenta a dos debutantes que prometen: Recit Stone y Nevado de Colima. El primero es un hijo de Recital ganador de dos en Buenos Aires con sólo siete salidas a la arena y está al cuidado del siempre seguro Andrés Coria. El segundo es un Easing Along que actualmente pertenece a la escudería de Enrique Rivamar y que supo acumular tres victorias en los máximos.

Tal vez uno de los mayores logros de su campaña sea el cuatro puesto obtenido en el Gran Premio república Argentina (Grupo I-2000 metros) del año 2018 cuando se clasificó cuarto de Logrado. El lote se completa, entre otros, con los conocidos y siempre peligrosos: Pedrint, Racconto y Optimate.

El segundo clásico del día irá en séptimo turno y se disputará sobre 1100 metros, aquí la candidatura de la prueba corre por cuenta de The Country. El de Rivamar buscará su primer triunfo en nuestras tierras.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera – 500 metros – 10 horas

Premio: “Santos Vega”

(Perdedores en todo tipo de carreras)

1-EL SUFRIDO

2-VIAJE A DISNEY

3-INTENCIONADO BOY

4-HAVANA CLUB

5-LA BARBIERI

GANADOR: (4) HAVANNA CLUB

ENEMIGO: (5) LA BARBIERI

SPORT: (1) EL SUFRIDO

2da carrera – 1200 metros – 11 horas

Premio: “Juan Moreyra)

(Perdedoras de 4 años y más edad)

1-ANSINNA

2-SUMMER DAYS

3-SPRING EVER

4-TRIP TO VENEZA

5-GRACIAS A LA VIDA

6-PRIMERA SPRING

7-CANCHERISIMA ES

8-PRADA GIRL

S1-SUNNY EQUALLITY

S2-BONIFATIA

GANADOR: (2) SUMMER DAYS

ENEMIGO: (3) SPRING EVER

SPORT: (5) GRACIAS A LA VIDA

3ra carrera – 1200 metros – 12 horas

Premio: “Florencio Molina Campos”

(Perdedores de 4 años y más edad)

1-HURACÁN DE AGUA

2-TUFILARO

3-MISTER CARSON’S

4-BRANNISTER

5-BRAGAÑON

6-EMERALD ASIA

7-STORM TITLE

8-TOMI TREASURE

S1-STRIKE FORCE

S2-ES UN CAPO

S3-CHILENO PAY

GANADOR: (4) BRANNISTER

ENEMIGO: (2) TUFILARO

SPORT: (6) EMERALD ASAI

4ta carrera – 1100 metros – 13 horas

Premio: “José Hernández”

(Perdedoras de 3 años)

1-MERELLO CRAFT

2-SOLAMENTE TOP

3-LICHA FIRST

4-BOHAMA

5-COLUMBOS PRINCESS

6-CROSERA

7)-MARGARETHA ZELLE

7ª)-EVERLIGHT

GANADOR: (6) CROSERA

ENEMIGO: (7A) EVERLIGHT y cia.

SPORT: (1) MERELLO CRAFT

5ta carrera – 1100 metros – 14 horas

Premio: “Martín Fierro)

(Perdedores de 3 años)

1-LOVE GLORY

2-THE PRIME RECIT

3-BEST CRACK

4-FALL AWAY

5-LOOKING DOWN

6-BENEDETTO SCAT

7-GLORIOUS RECIT

8-RAPADITO

S1-MAKYMAN

S2-JORDAN SPEED

GANADOR: (4) FALL AWAY

ENEMIGO: (5) LOOKING DOWN

SPORT: (6) BENEDETTO SCAT

6ta carrera – 1300 metros – 1 horas

Premio: “Hilario Ascasubi”

(Ganadoras de una y dos)

1-BRUJITA LIZARDI

2-RICINA

3-BABY BAILA

4-MARIAVIRA

5-KAYA

6-QUE PATRIADA

7-LUCY LIUU

8-EMMA COUNTY

S1-LUNA CHUPICA

GANADOR: (1) BRUJITA LIZARDI

ENEMIGO: (7) LUCY LIUU

SPORT: (8) EMMA COUNTY

7ma carrera – 1100 metros – 16 horas

Clásico: “Día de la Tradición”

1-KING RULER

2-GRAY FOX

3-DORAL SEATTLE

4-CAFÉ SCAPE

5-VAPORETTO INC

6-RIO GATEADO

7-THE COUNTRY

8-EN CUESTIÓN

S1-JULIAN OCTAVIO

S2-SEATTLE KEY

S3-DERROCHONA DE ORO

GANADOR: (7) THE COUNTRY

ENEMIGO: (5) VAPORETTO INC

SPORT: (8) EN CUESTIÓN

8va carrera – 1800 metros – 17 horas

Clásico: “Reapertura Hipódromo Mendoza”

1-RACCONTO

2-TÉMPANO SAM

3-SUPERMAN

4-PULPINELLO (no corre)

5-NEVADO DE COLIMA

6-RECIT STONE

7-OPTIMATE

8-PEDRINT

GANADOR: (2) TÉMPANO SAM

ENEMIGO: (5) NEVADO DE COLIMA

SPORT: (6) RECIR STONE

9na carrera – 1400 metros – 18 horas

Premio: “Estanislao del Campo”

(Ganadores de una y dos)

1-DESIGN D’ AUTORE

2-MENEAO RYE

3-HALO MARS

4-SEITER VAN

5-HALLEY

6-BRUJO NOV

7-WAR DUBAI

8-VERSO TOP

S1-MAGIN

GANADOR: (8) WAR DUBAI

ENEMIGO: (2) MENEAO RYE

SPORT: (5) HALLEY

Autor: Fernando Gabrielli