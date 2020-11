La palabra oficial sobre la salud de Diego Maradona, ¿qué tiene?

El doctor Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona, informó sobre el estado de salud del entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien se encuentra internado en una clínica, y manifestó: "No lo vi como me gustaría verlo".

Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, dio detalles de la situación de Diego en un mano a mano con #ESPNF90.

"Decidimos venir a estudiarlo y ponerlo un poco mejor, lo hablé con él. La idea es dejarlo hasta optimizarlo. Está bien Diego, si quiere se para y se va. No es un cuadro grave ni de urgencia", explicó Luque y descartó: "Diego no entró con un cuadro de ACV".

También dejó en claro que la internación no tiene relación con las adicciones: "Lo vi desganado, más enojado, a veces no me quería recibir. No había que esperar a que pase algo grave. Sé que él puede estar diez mil veces mejor".

"Traerlo acá ayuda, vamos a ver cuánto se queda. No está en una terapia intensiva. Mi idea es tenerlo al menos tres días y ajustar tratamientos que tenía previamente. No hay ninguna urgencia que se esconda ni nada de eso", agregó y cerró: "Le dije que la idea era venir acá y me dijo 'tengo que dirigir el domingo'. Le dije que venga conmigo y va 'a estar para jugar'".