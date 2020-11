¿Hubo pelea? La frase de Fàbregas sobre Pep Guardiola que retumba en Barcelona

El futbolista español Cesc Fàbregas, actualmente en el Monaco de la Ligue 1 francesa, recordó su paso por el Barcelona bajo la dirección técnica de Josep Guardiola y dejó una frase que sorprendió a varios sobre su relación con el DT catalán, lo que despertó las especulaciones sobre una posible pelea entre ambos.

En una charla con Tot Costa, Fàbregas repasó sus tres años en el elenco Culé y aseguró que "con Guardiola no hemos vuelto a hablar. Hay cosas que pasaron de las que no tengo por qué hablar", disparó el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

"Era mi ídolo en mi infancia, quizás es la persona de la que he aprendido más, como jugador, como ídolo y después como entrenador y ya está", cerró al respecto.

Al que sí destacó fue a José Mourinho, quien lo dirigió en Chelsea, y contó que "me sigo escribiendo con él y lo considero un amigo, me ayudó mucho en su momento y puede que con él jugara una de mis mejores temporadas".

Finalmente, Fàbregas aprovechó para analizar lo sucedido con Lionel Messi en el Barça: "No sé qué más se le puede pedir a Messi después de tantos años dando tanto. Tú puedes haber dado mucho, que al final solo valorarán lo último. Vi a gente del club que intentaba hacerle daño, pero como Culé estoy agradecido de que siga en el Barça. ¿Si se siente solo?, no creo. Ha pasado por muchos grupos y solo seguro que no está, aunque es cierto que Luis Suárez era un apoyo para él".