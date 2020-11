La desconocida revelación un ex directivo del Barcelona

Durante la extensa entrevista que ha concedido a Mundo Deportivo, Javier Bordas (ex director deportivo del Barcelona) habló de muchos nombres propios y, además de Neymar, también salió a la luz el nombre de su compañero en el Paris Saint-Germain y uno de los mejores jugadores de la actualidad, Kylian Mbappé.

El antiguo directivo azulgrana cuenta que en verano de 2017, justo después de partida de Neymar a París, el Barça tuvo a 'Donatello' a tiro. De hecho, pudo fichar antes a Mbappé que a Dembélé, pero desde la secretaría técnica de Robert Fernández se apostó por el ex del Borussia Dortmund al tratarse de un extremo polivalente y talentoso que jugaba "para el equipo" en vez de "para sí mismo".

"Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar", comenzó relatando.

Y cerró: "El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador".