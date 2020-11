Por Matías Roby

Lo primero que se me vino a le mente fue que este partido iba a jugarse en Mendoza el pasado 19 de septiembre. Desde que se confirmó esa fecha, como tantas otras veces, empezamos a soñar despiertos. Por primera vez en la historia jugaríamos contra los All Blacks en suelo mendocino. Pero no se pudo. Fue una de las tantas cosas que nos quitó el coronavirus.

Hoy Los Pumas nos regalaron mucho más que un gran partido, honrando la camiseta argentina y cautivando a la gran familia del rugby nacional y del mundo. Consiguieron algo único tras 29 partidos jugados, con el equipo más poderoso del mundo: un inapelable 25 a 15 a favor de la celeste y blanca.

Luego de algo más de 400 días sin partidos oficiales, con el Súper Rugby 2020 cancelado y la franquicia Jaguares fuera de la cancha, con una preparación física muy larga, atípica y por momentos acompañada de cosas que nada tienen que ver con este maravilloso juego (hisopados, aislamiento, preparación física en sus casas, distanciamiento y burbujas sanitarias), sacaron a relucir todas las cualidades de quienes tenemos el honor y el privilegio de llevar el Puma en el pecho. Hubo compromiso, perseverancia, tenacidad, fortaleza mental y física, humildad y trabajo en equipo.

Mucho tiempo quisimos que ocurriera, muchas veces sentimos que iba a darse y hoy este equipo de jugadores jóvenes y comprometidos lo logró y le enseñó al mundo que el éxito es la otra cara del sacrificio y que se es exitoso cuando se tiene la capacidad de poner el 100% en cada faceta del juego y de la vida. ¡Gracias totales!