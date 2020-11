Morro García y la bomba en Godoy Cruz que generará polémica: ¿jugará ante River?

uD83DuDCA3uD83DuDCA3 #GodoyCruz Cuenta @juansuraci: "Hay una posibilidad que Santiago García esté fuera de los convocados vs. #River. Ayer no entrenó y tuvo una charlar con el CT. Hoy no entrenó. Algunos dicen que pidió autorización para no entrenar esta semana por cuestiones personales" pic.twitter.com/Z9lmOGMrPN