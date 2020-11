Fernando Gago: trayectoria y mini-bio del futbolista que se retira de las canchas

View this post on Instagram

Les quiero contar que he tomado la decisiu00f3n de terminar mi carrera como futbolista profesional. Despuu00e9s de 15 au00f1os de profesiu00f3n , elijo este camino con total tranquilidad y satisfacciu00f3n. Cu00f3mo todos saben he vivido momentos fantu00e1sticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueu00f1os cuando era un chico hubiera imaginado. Tambiu00e9n tuve momentos difu00edciles ,lesiones reiteradas que me afectaron durante estos u00faltimos au00f1os , pero a su vez me enseu00f1aron y me convirtieron en la persona que soy hoy . Ahora me encuentro sin problemas fu00edsicos , cumplu00ed los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado , sintiendo la felicidad de dejar el fu00fatbol a mi manera , por decisiu00f3n mu00eda, en el momento indicado. Agradezco a todos los cuerpos tu00e9cnicos, cuerpos mu00e9dicos, utileros y dirigentes con los cuales compartu00ed vivencias en diferentes instituciones . Agradezco a todos los hinchas , que hacen a este deporte u00fanico . Un especial agradecimiento a todos mis compau00f1eros, que son lo mu00e1s lindo que me deja el fu00fatbol, tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores pero mejores personas au00fan. Me hubiese gustado poder comunicarlo de otra manera , pero por la situaciu00f3n actual que estamos viviendo por la pandemia decidu00ed hacerlo por este medio . El fu00fatbol es mi pasiu00f3n y lo seguiru00e1 siendo siempre . Gracias por el apoyo y el cariu00f1o . Un abrazo para todos Fernando Gago