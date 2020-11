Tomás Marchiori tuvo un debut soñado en Atlético Tucumán y no ocultó su felicidad

Tomás Marchiori debutó en Atlético Tucumán y su presentación no pudo ser mejor. El ex arquero de Gimnasia tuvo la difícil tarea de reemplazar a Cristian Luchetti y estuvo a la altura, siendo una de las figuras de la histórica goleada del Decano ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El mendocino, apenas terminó el encuentro, se refirió al debut y no ocultó su felicidad: "Fue increíble y emocionante", dijo, y tuvo palabras de agradecimiento para el Luchetti: "El Laucha es un fenómeno porque me aconsejó mucho antes del partido y me transmitió tranquilidad cuando me confirmaron que iba a ser titular".

Del partido, expresó: "Sabíamos que se iban a venir con todo, pero nos mantuvimos bien parados en defensa y efectivos a la hora de concretar las chances que tuvimos". Escuchá su análisis.