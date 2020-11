El campeón de la UFC destrozó a Macron con una amenazante publicación

View this post on Instagram

u0414u0430 u043eu0431u0435u0437u043eu0431u0440u0430u0437u0438u0442 u0412u0441u0435u0432u044bu0448u043du0438u0439 u043bu0438u0446u043e u044du0442u043eu0439 u0442u0432u0430u0440u0438 u0438 u0432u0441u0435u0445 u0435u0433u043e u043fu043eu0441u043bu0435u0434u043eu0432u0430u0442u0435u043bu0435u0439, u043au043eu0442u043eu0440u044bu0435 u043fu043eu0434 u043bu043eu0437u0443u043du0433u043eu043c u0441u0432u043eu0431u043eu0434u044b u0441u043bu043eu0432u0430 u043eu0441u043au043eu0440u0431u043bu044fu044eu0442 u0447u0443u0432u0441u0442u0432u0430 u0431u043eu043bu0435u0435 u043fu043eu043bu0443u0442u043eu0440u0430 u043cu0438u043bu043bu0438u0430u0440u0434u0430 u0432u0435u0440u0443u044eu0449u0438u0445 u043cu0443u0441u0443u043bu044cu043cu0430u043d. u0414u0430 u0443u043du0438u0437u0438u0442 u0438u0445 u0412u0441u0435u0432u044bu0448u043du0438u0439 u0432 u044du0442u043eu0439 u0436u0438u0437u043du0438, u0438 u0432 u0441u043bu0435u0434u0443u044eu0449u0435u0439. u0410u043bu043bu0430u0445 u0441u043au043eu0440 u0432 u0440u0430u0441u0447u0451u0442u0435 u0438 u0432u044b u044du0442u043e u0443u0432u0438u0434u0438u0442u0435. u041cu044b - u043cu0443u0441u0443u043bu044cu043cu0430u043du0435, u043bu044eu0431u0438u043c u043du0430u0448u0435u0433u043e u041fu0440u043eu0440u043eu043au0430 u041cu0443u0445u0430u043cu043cu0430u0434u0430 (u0434u0430 u0431u043bu0430u0433u043eu0441u043bu043eu0432u0438u0442 u0435u0433u043e u0410u043bu043bu0430u0445 u0438 u043fu0440u0438u0432u0435u0442u0441u0442u0432u0443u0435u0442) u0431u043eu043bu044cu0448u0435, u0447u0435u043c u043du0430u0448u0438u0445 u043cu0430u0442u0435u0440u0435u0439, u043eu0442u0446u043eu0432, u0434u0435u0442u0435u0439, u0436u0451u043d u0438 u0432u0441u0435u0445 u043eu0441u0442u0430u043bu044cu043du044bu0445 u0431u043bu0438u0437u043au0438u0445 u043du0430u0448u0435u043cu0443 u0441u0435u0440u0434u0446u0443 u043bu044eu0434u0435u0439. u041fu043eu0432u0435u0440u044cu0442u0435 u043cu043du0435, u044du0442u0438 u043fu0440u043eu0432u043eu043au0430u0446u0438u0438 u0438u043c u0432u044bu0439u0434u0443u0442 u0431u043eu043au043eu043c, u043au043eu043du0435u0446 u0432u0441u0435u0433u0434u0430 u0437u0430 u0411u043eu0433u043eu0431u043eu044fu0437u043du0435u043du043du044bu043cu0438. - u200eu0642u0628u062d u0627u0644u0644u0647 u0648u062cu0647 u0647u0630u0627 u0627u0644u0623u0628u062au0631 u0648u062cu0645u064au0639 u062au0628u0639u0647u0645 u0627u0644u0630u064au0646 u064au0624u0630u0648u0646 u0627u0644u0634u0639u0648u0631 u0623u0643u062bu0631 u0645u0646 u0646u0635u0641 u0645u0644u064au0627u0631 u0645u0633u0644u0645 u062au062du062a u0642u0646u0627u0639 u0627u0644u062du0631u064au0629 u200eu0623u0630u0644u0647u0645 u0627u0644u0644u0647 u0641u064a u0627u0644u062fu0646u064au0627 u0648u0627u0644u0622u062eu0631u0629 u0625u0646 u0627u0644u0644u0647 u0633u0631u064au0639 u0627u0644u062du0633u0627u0628 u200eu0646u062du0646 u0645u0633u0644u0645u0648u0646 u0646u062du0628 u0631u0633u0648u0644u0646u0627 u0648u0646u0628u064au0646u0627 u0645u062du0645u062f u0635u0644u0649 u0627u0644u0644u0647 u0639u0644u064au0647 u0648u0633u0644u0645 u0623u0643u062bu0631 u0645u0646 u0623u0645u0647u0627u062au0646u0627 u0648u0622u0628u0627u0626u0646u0627 u0648u0623u0628u0646u0627u0626u0646u0627 u0648u0623u0632u0648u0627u062cu0646u0627 u0648u0645u0646 u062cu0645u064au0639 u062eu0644u0642 u0627u0644u0644u0647 u0633u0628u062du0627u0646u0647 u0648u062au0639u0627u0644u0649 u200eu0635u062fu0651u0642u0648u0646u064a u0647u0630u0647 u0627u0644u0627u0633u062au0641u0632u0627u0632u0627u062a u0633u0648u0641 u062au062eu0631u062c u0645u0646 u0623u0639u0646u0627u0642u0647u0645 u0648u0627u0644u0639u0627u0642u0628u0629 u0644u0644u0645u062au0642u064au0646 - Holy Quran 33:57 ------------------ u0625u0650u0646u0651u064e u0627u0644u0651u064eu0630u0650u064au0646u064e u064au064fu0624u0652u0630u064fu0648u0646u064e u0627u0644u0644u0651u064eu0647u064e u0648u064eu0631u064eu0633u064fu0648u0644u064eu0647u064f u0644u064eu0639u064eu0646u064eu0647u064fu0645u064f u0627u0644u0644u0651u064eu0647u064f u0641u0650u064a u0627u0644u062fu0651u064fu0646u0652u064au064eu0627 u0648u064eu0627u0644u0652u0622u062eu0650u0631u064eu0629u0650 u0648u064eu0623u064eu0639u064eu062fu0651u064e u0644u064eu0647u064fu0645u0652 u0639u064eu0630u064eu0627u0628u064bu0627 u0645u0651u064fu0647u0650u064au0646u064bu0627 u0412u043eu0438u0441u0442u0438u043du0443, u0442u0435u0445, u043au043eu0442u043eu0440u044bu0435 u043fu043eu043du043eu0441u044fu0442 u0410u043bu043bu0430u0445u0430 u0438 u0415u0433u043e u041fu043eu0441u043bu0430u043du043du0438u043au0430, u0410u043bu043bu0430u0445 u043fu0440u043eu043au043bu044fu043b u0432 u044du0442u043eu043c u043cu0438u0440u0435 u0438 u0432 u041fu043eu0441u043bu0435u0434u043du0435u0439 u0436u0438u0437u043du0438 u0438 u0443u0433u043eu0442u043eu0432u0438u043b u0438u043c u0443u043du0438u0437u0438u0442u0435u043bu044cu043du044bu0435 u043cu0443u0447u0435u043du0438u044f.