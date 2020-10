¿Gritar un gol en la Bombonera? Las revelaciones de Alfaro a minutos de jugar con Argentina

El entrenador argentino de Ecuador, Gustavo Alfaro, avisó que le hubiese gustado jugar con público el partido del próximo jueves ante Argentina en el marco de la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022.

El encuentro en el que ambos conjuntos arrancarán la clasificación continental será en la Bombonera, escenario que el DT rafaelino conoce por su reciente paso por Boca, del que se alejó en diciembre pasado.

“Me hubiese gustado jugar con público este partido. Guardo el mejor recuerdo del hincha de Boca que siempre me trató con respeto y cariño” expresó el técnico, en conferencia de prensa brindada, vía Zoom, desde Quito.

Por ello, Alfaro se lamentó por esta situación y, además, aclaró que no gritará “ningún gol” del conjunto ‘tricolor’, en caso de que se produzca.



"En mi pasado si revisan es muy difícil que celebre un gol, no he gritado goles que significaron campeonatos. Es especial enfrentar a Argentina", advirtió.

Asimismo, fiel a su estilo, el entrenador no mostró las cartas y reveló “no haber definido todavía una estrategia” para enfrentar al conjunto de su colega Lionel Scaloni.