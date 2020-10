¿Ya agendaste una semana a puro fútbol de Eliminatorias?

Las Eliminatorias Sudamericanas se podrán en marcha esta semana, después de la postergación por el coronavirus. El certamen clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022 tenía fecha para arrancar en septiembre, pero la pandemia obligó demorarlo.

La competencia mantendrá el formato de sus últimas ediciones, con los 10 seleccionados que se enfrentarán entre sí en dos oportunidades (una de local y otra de visitante) para completar las 18 fechas. Los cuatro primeros conseguirán el boleto directo, mientras que el quinto disputará un repechaje.



El combinado nacional que dirige Lionel Scaloni debutará frente a Ecuador, el jueves a las 21.10 en La Bombonera, mientras que su segundo compromiso será contra Bolivia, el martes 13 de octubre a las 17 en la altura de La Paz. Los convocados llegarán este mediodía a Ezeiza para comenzar con los trabajos.

PRIMERA FECHA DE ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

JUEVES



URUGUAY vs. CHILE

Hora: 19.45



PARAGUAY vs. PERÚ

Hora: 20.30



ARGENTINA vs. ECUADOR

Hora: 21.10



VIERNES



COLOMBIA vs. VENEZUELA

Hora: 20.30



BRASIL vs. BOLIVIA

Hora: 21.30



SEGUNDA FECHA DE ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

MARTES



BOLIVIA vs. ARGENTINA

Hora: 17



ECUADOR vs. URUGUAY

Hora: 18



VENEZUELA vs. PARAGUAY

Hora: 19



PERÚ vs. BRASIL

Hora: 21



CHILE vs. COLOMBIA

Hora: 21.30

CÓMO SEGUIRÁN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Las siguientes jornadas para la clasificación al Mundial no tendrán mucha espera: se disputarán entre el 12 y el 17 de noviembre, en lo que será el cierre del año para la competencia. La Selección Argentina enfrentará como local a Paraguay por la tercera fecha, en tanto que visitará a Perú en la posterior.