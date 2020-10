Mario Ledesma reveló por qué decidió convocar a Juan Imhoff

Luego de cinco años ausente tras el Mundial de 2015, Juan Imhoff volvió a ser convocado a la Selección argentina para disputar en Australia el Rugby Championship. Mario Ledesma, head coach de Los Pumas, reveló por qué decidió llamarlo. Además, se explicaron las razones de algunas ausencias de peso como las de Agustín Creevy, Benjamín Urdapilleta y Javier Ortega Desio.

El plantel argentino, con los mendocinos Gonzalo Bertranou y Juan Martín González, viajó este domingo rumbo a Sydney para disputar a partir del 7 de noviembre el Rugby Championship y Mario Ledesma habló en conferencia de prensa virtual acompañado por su asistente Nicolás Fernández Miranda y el manager deportivo Marcelo Loffreda.

Allí, el head coach de Los Pumas expuso las razones del regreso de Imhoff, quien dejó de ser convocado cuando la UAR decidió que, para jugar en el combinado nacional, había que ser jugador de Jaguares, y luego porque el entrenador no lo tenía en cuenta pese a que esa política había quedado atrás.

"La convocatoria de Juan Imhoff es porque es el jugador que más minutos está sumando y que mejor está jugando. Esperamos mucho desde lo rugbístico, pero también lo que le pueda aportar a un grupo muy joven", explicó Ledesma.

Además, el cuerpo técnico de Los Pumas se refirió a la no convocatoria de figuras como Agustín Creevy, Benjamín Urdapilleta y Javier Ortega Desio.

"Está en London Irish, firmó por un año y recién instalándose, con algunas cuestiones a nivel personal de transición complicada. Le dije que la decisión iba a pasar por él. A los 10 días me llamó y me dijo que por cuestiones personales no iba a poder ser de la partida porque necesitaba en ese tiempo acomodarse", explicó Loffreda sobre el caso de Creevy.

Sobre la ausencia de Urdapilleta, Ledesma dijo que "tuvimos una charla muy buena con Urdapilleta en Toulouse. Le explicamos que probablemente llegue al próximo Mundial con una edad avanzada para el rugby, que siempre que necesitemos de él lo vamos a tener presente, pero hoy queremos probar chicos para que lleguen con experiencia al próximo Mundial".

Finalmente, Fernández Miranda se refirió a la situación de Ortega Desio: "Es un jugador que conocemos muchísimo, que tuvo un año fue difícil. Tuvo lesiones en la pretemporada con Jaguares, tuvo la mala suerte de contagiarse y le demandó más tiempo recuperarse que al resto. Creemos que las otras opciones están mejor físicamente, más involucrados en lo que queremos para el equipo. Las puertas siguen estando abiertas".