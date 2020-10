El duro análisis de Jurgen Klopp tras la histórica goleada del Aston Villa

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, fue muy crítico tras recibir siete goles del Aston Villa (2-7) y aseguró que su equipo tuvo muchas ocasiones que no culminó, pero que seguramente no hubieran sido suficientes. Este resultado representó la peor derrota del equipo desde el 15 de abril de 1963, cuando había tropezado por el mismo marcador frente al Tottenham.

"Sí, puedo creerlo porque he estado aquí. El Villa lo ha hecho muy bien. Han estado enormes físicamente, jugando muy inteligente y siendo muy directos, no como nosotros. Tuvimos muchas ocasiones que no aprovechamos, pero cuando concedes siete, no creo que puedas haber tenido suficientes para empatar 7-7. Cometimos muchos errores y algunos muy grandes", explicó.

Y agregó: "Todas las cosas que no debes hacer en un partido de fútbol las hicimos esta noche. El crédito es para Aston Villa, que forzó todos nuestros errores. El primer gol vino por un error de Adrian y tuvo un impacto en nosotros. La reacción no fue buena, perdimos argumento".

"Nada de lo que pueda decir esta noche ayudará, así que ¿por qué debería estar enfadado? ¿Fue un hecho aislado? Me gustaría pensar que sí. Pero la prueba será en los próximos meses. Un partido como el de esta noche no debería ocurrir. Nunca pasó esto desde que estoy aquí... El único problema es que no podemos reaccionar a esto mañana, sólo en dos semanas", cerró.