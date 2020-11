Tras su fracaso en Barcelona, Setién destapó la olla y apuntó contra Messi

Quique Setién dio su primera entrevista tras ser destituido como entrenador de Barcelona. Habló en el diario 'El País' con Vicente del Bosque y apuntó directamente contra Lionel Messi. Dijo que el rosarino "es difícil de gestionar" y que, "a pesar de que no habla mucho, hace saber lo que quiere".

"Messi tiene otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan [The Last Dance]. Ves cosas que no te esperas. Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira", expresó.

Y siguió: "Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor. Quién soy yo para cambiarlo. Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado. El problema es que la perspectiva desde dentro a veces te engaña".

"Creo que Messi es el mejor de todos los tiempos. Hugo otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Le dije un día que llevaba 15 años esperando que llegara el partido del Barça para verlo", reconoció.

En la misma charla, Setién recordó el humillante 2-8 ante Bayern: "Quedas tremendamente dañado, pasas a la historia del Barcelona con esa derrota. Asumo mi porcentaje de culpa. Algún día igual escribo sobre esto. Tras echarme me enteré de que la decisión ya estaba tomada antes del 2-8. Me enteré de todo".