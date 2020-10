¿Le cumple el sueño? El amigo de Román que quiere retirarse en Boca

El exjugador de Boca Juniors Clemente Rodríguez, quien con 39 años es futbolista de Deportivo Merlo, volvió a ratificar su deseo de terminar su carrera con la camiseta azul y oro.

"Siempre estoy con ganas de volver al club. Le dejé muchas cosas, la gente lo reconoce y me quiero retirar de la mejor manera. No iría por dinero ni nada, sólo por retirarme con la camiseta de Boca. Ojalá el día de mañana me vea trabajando ahí, ayudando a los chicos", comentó en diálogo con ESPN y ante la versión que circuló de una posible vuelta al club en enero del 2021.

"Me siento bien, porque, si no, diría que no volvería. No estaría opinando. Este es mi sueño y me queda mi última etapa en la carrera que hice. Estoy bien. Ojalá que se pueda cumplir ese deseo que uno siempre quiso. Es algo lindo estar volviendo con la camiseta de Boca y que la gente te vea ahí. Uno tiene ese sueño de volver", agregó el futbolista que con 74 partidos es el que más encuentros de Copa Libertadores disputó en la historia del club.

Después habló de su amigo Juan Román Riquelme, ahora vicepresidente segundo de la institución y encargado de la secretaría de fútbol: "Creo que con Román tenemos una amistad muy grande, de compañeros de la vida, muchos viajes, concentraciones, y por ahí nunca hablamos. Siempre hablamos de cómo está la familia, cómo te sentís vos... como amigos. Compartimos cosas, pero del tema de mi vuelta no charlamos. El día de mañana hay que darle tiempo a esto. Yo quiero volver a jugar y ojalá que se pueda dar", dijo Clemente, quien ganó la Copa en el 2001, 2003 y 2007 con el Xeneize.

Clemente Rodríguez jugó en Boca desde 2000 hasta 2004 en la época de oro de Carlos Bianchi y luego volvió en 2007, donde consiguió la última Copa Libertadores con el actual técnico, Miguel Ángel Russo, como entrenador, y Riquelme como guía excluyente del equipo.