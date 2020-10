Qué dijo Zidane sobre la estrepitosa derrota del Real Madrid

El entrenador francés de Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció hoy que fue el "responsable" de la histórica derrota ante Shakthar Donetsk de Ucrania por 3 a 2 como local, en el debut en la zona B de la Liga de Campeones de Europa.



"Está claro que yo soy el responsable y como la primera parte ha sido negativa para mi equipo, algo no he hecho bien", reflexionó Zidane, eje de las críticas por la caída en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

uD83DuDCAC Declaraciones del míster tras el encuentro con el Shakhtar Donetsk.#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/gqRgrYrSeK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 21, 2020





"Los jugadores lo que intentan hacer es presionar arriba, pero si te meten gol cambia todo y nos ha costado. No hay que olvidarse de los partidos anteriores que hicimos. Ganamos tres partidos de Liga y empatamos uno, no vamos a bajar los brazos, queremos darle la vuelta todos juntos", destacó el francés, tricampeón de Europa en Real Madrid.



Además, la caída se dio a tres días del clásico contra Barcelona, de visitante, por la séptima fecha de la Liga de España, lo que vuelve crucial ese juego.



"Voy a intentar darle la vuelta, los jugadores es lo que van a intentar hacer. No cambia nada el partido de hoy, tenemos que encontrar la solución y la vamos a encontrar. Es un segundo mal partido y ahora hay que preparar el del sábado y prepararlo bien para cambiar estas cosas". cerró Zidane en la conferencia.