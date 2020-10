Sin pelos en la lengua, Koeman detalla todo lo que piensa de Messi

Ronald Koeman vio cumplido un sueño cuando Josep María Bartomeu lo nombró entrenador del FC Barcelona, sin embargo el DT holandés no la tuvo para nada fácil ya que su primera misión fue convencer a Lionel Messi de que reconsiderara su deseo de abandonar el club.

En una entrevista con el diario holandés AD, el técnico blaugrana explicó cómo fue toda la secuencia con Messi, hasta que el 10 terminó quedándose en el club.

"En mis primeros días hablé mucho con la gente sobre la situación en el club. Luego quedó claro que había un gran descontento entre los jugadores, en todo tipo de áreas. Por lo tanto, era una prioridad para mí hablar primero con Messi, para escuchar cómo veía las cosas", empezó explicando Koeman.

El entrenador detalló la conversación que mantuvo con el capitán: "En su casa me contó todo tipo de cosas. Escuché eso con atención, pero también indiqué: 'Yo no estaba allí en absoluto'. Sólo podía hablar de cómo quería trabajar y cómo quería cambiar las cosas. Eso estuvo bien, porque al final de la conversación hablamos sobre las mejores formas de presionar, sobre el juego, realmente sobre el fútbol. Eso me gustó: él es un fan y todavía quiere saber cómo va".

Pese a la complicación con la que se encontró ni bien llegado al Barça, Koeman destacó lo rápido que cambió el chip Leo tras ver frustrado su deseo de irse: "Para mí, la pregunta principal era cómo lo recuperaría, en el campo y más allá, como persona y como jugador de fútbol. Cuando de hecho comenzó a entrenar nuevamente después de esa agitada semana, solo vi cosas buenas. Su actitud, su actitud: no había ni hay de qué quejarse. Lo bueno es: cuando Messi ve una pelota, se divierte".

Por último, el ex defensor autor del histórico gol que le dio al Barça su primera Champions en Wembley, en 1992, contó cómo es entrenar al mejor jugador del mundo: "Es realmente fantástico cómo ve las cosas. Qué inteligente es como jugador de fútbol y cómo lo hace técnicamente a la perfección. Así que realmente toma una decisión con la pelota en el último momento, en una fracción de segundo. Cuando hacemos un ejercicio de pase y patada durante las sesiones de entrenamiento, Alfred Schreuder (entrenador asistente) da las instrucciones mitad en español, mitad en inglés. A veces aclaro un poco en español, pero con Messi eso no es necesario para nada. Inmediatamente ve a través de los ejercicios. Es, por así decirlo, muy inteligente en el fútbol”, concluyó.