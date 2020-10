¿Lío en puerta? El comunicado conjunto de Boca y River contra la AFA y la Liga Profesional

Los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol acordaron hoy la ruptura del contrato televisivo con la cadena Fox Sports, encargada junto a TNT Sports de la transmisión de los partidos de la Primera División desde 2017.

Unos 20 representantes de los 24 clubes que componen la máxima categoría del fútbol argentino votaron la rescisión del vínculo antes del sorteo de la Copa Liga Profesional 2020 que se realizó esta tarde en el predio de Ezeiza.

Pero en esa reunión no estuvieron presentes Boca Juniors ni River Plate, los dos clubes más importantes del fútbol argentino, y ambos emitieron un comunicado en conjunto manifestando su malestar.

Comunicado de prensa de @RiverPlate y Boca con respecto a las modificaciones en el contrato de televisación del fútbol ?? https://t.co/BrFpD4GW4L — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) October 16, 2020

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", comienza el comunicado, replicado en simultáneo por las redes sociales de ambos equipos.

Comunicado de prensa de @BocaJrsOficial y River Plate con respecto a las modificaciones en el contrato de televisación del fútbol ?? https://t.co/dZDctQfOpI pic.twitter.com/AIbbfWGu2a — River Plate (@RiverPlate) October 16, 2020

"Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no solo ser informados del resultado final", concluye el mismo.

Este gesto es uno más en la unión que vienen demostrando Jorge Amor Ameal y Rodolfo D'Onofrio, presidentes de Boca y River respectivamente, quienes coinciden en varias ideas sobre el fútbol argentino y las han manifestado públicamente. Una de ellas, además del tema de los derechos de televisación, es el desacuerdo que tienen con que no haya descensos.