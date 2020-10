La contratación de Robinho le provocó un problema al Santos ya que por su llegada uno de los patrocinadores decidió terminar la unión con la entidad paulista , debido a la condena en primera instancia que pesa sobre el jugador acusado de la violación de una mujer en Italia en 2017.

La empresa en cuestión es Ortopride, del área de estética, que tenía un acuerdo para aparecer dentro de los números de las camisetas hasta febrero de 2021, según resaltó Globo Esporte.

Al no regresar a Italia Robinho eludió la prisión jugando en China, Turquía y ahora en Brasil actuando para Santos, especialmente porque hoy no puede ser extraditado ya que las leyes brasileñas no lo permiten.

El director de operaciones de la empresa, Richard Adam, le explicó a Globo Esporte la posición adoptada y, aunque no cita directamente el delito en cuestión, deja entender que fue esta situación la que motivó el fin del vínculo entre las partes.

"Tenemos un enorme respeto por la historia de Santos, pero en este momento decidimos terminar el contrato de patrocinio. Nuestro público es mayoritariamente femenino y respecto de las mujeres que consumen nuestros productos, tuvimos que tomar esa decisión", indicó el empresario.