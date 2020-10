Sin Cristiano Ronaldo, Portugal se hace cargo de Suecia

Portugal no extrañó hoy a Cristiano Ronaldo, baja tras dar positivo por COVID-19, y venció con autoridad a la selección de Suecia (3-0) con el liderazgo de su sustituto, Diogo Jota, que revolucionó el partido con dos goles y una asistencia.





La ausencia de su capitán no impidió a Portugal cosechar un triunfo que le permitió seguir líder del grupo 3 de la Liga de Naciones, con 10 puntos y empatada con Francia, mientras que Suecia, que gozó de algunas ocasiones pero no supo concretar de cara a portería, se hundió todavía más en la última posición, sin puntos.



El seleccionador Fernando Santos optó por alinear al delantero del Liverpool en el lugar de Cristiano y sumarlo a una línea de ataque en la que ya estaban João Félix y Bernardo Silva, una decisión que acabó por ser un éxito y con la que Portugal mostró una pegada que había estado ausente en los últimos partidos.



Las "quinas" venían de dos empates a cero consecutivos, uno en el amistoso con España y otro en el partido de Liga de Naciones ante Francia.



Al final, los goles llegaron contra los nórdicos, a pesar de que su principal referencia, Cristiano, vio el partido por la tele desde su casa en Turín, a donde llegó este miércoles para cumplir el resto de la cuarentena.



Jota, ex del Atlético de Madrid -aunque nunca llegó a jugar con los colchoneros-, ya avisó a Suecia en el minuto dos con un tiro que salió rozando la portería, pero su efectividad llegaría un poco después.



En el minuto 21, recibió un pase de Bruno Fernandes y, a la entrada del área, le colocó con maestría el balón a Bernardo Silva para que el del Manchester City hiciese el primero.



El segundo gol de Portugal llegó al filo del descanso.



Esta vez fue João Cancelo quien puso un gran pase desde el costado derecho a Diogo Jota que, tras controlar dentro del área, mandó la pelota al fondo de las redes y abrió su cuenta goleadora personal.



Suecia tuvo su oportunidad más clara en el minuto 13, en un remate de córner que Lustig mandó por encima del larguero, pero no fue capaz de sobreponerse a la superioridad lusa.



Los nórdicos entraron fuerte en la segunda parte, pero una vez más fue Portugal quien se impuso en el juego.



La selección lusa pudo ampliar su ventaja en el minuto 67 otra vez gracias al brillo de Diogo Jota, que puso el balón a João Félix, pero el colchonero se quedó solo ante el portero tras superar a la defensa y, en el último momento, la mandó arriba.



El joven del Liverpool dejó lo mejor para el final.



Cinco minutos después de la ocasión de Félix, Jota culminó una jugada individual en la que se marchó de dos defensas, recortó al portero e hizo el tercero con la derecha, para sentenciar el partido.



El joven de 23 años abandonó el terreno de juego en el minuto 86 bajo los aplausos de las 5.000 personas que ocupaban las gradas de Alvalade, autorizadas en un partido-piloto que servirá para evaluar el posible regreso del público al fútbol portugués.

- Ficha técnica:



3 - Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Danilo, William Carvalho (João Moutinho, m.80), Bruno Fernandes (Rafa Silva, m.89); Bernardo Silva (André Silva, m.76), Diogo Jota (Renato Sanches, m.88) y João Félix (Daniel Podence, m.76).



0 - Suecia: Olsen; Lustig (Johansson, m.54), Jansson, Lindelof, Bengtsson; Kulusevski (Larsson, m.91), Olsson, Ekdal, Claesson; Berg (Martin Olsson, m.89) y Quaison (Isak, m.63).



Goles: 1-0, Bernardo Silva (m.21); 2-0, Diogo Jota (m.44); 3-0, Diogo Jota (m.72).



Árbitro: Srdjan Jovanovic (SER). Amonestó a Diogo Jota (m.52) y Bruno Fernandes (m.85) por Portugal y a Ekdal (m.36), Olsson (m.57), Jansson (m.62) y Berg (m.79) por Suecia.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de las Naciones (grupo A3) disputado en el Estadio José Alvalade de Lisboa, con 5.000 personas en la grada.