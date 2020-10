La respuesta de Boca: ¿aceptará la oferta de Mineiro por Sebastián Villa?

Según informa TyC Sports, Boca ya tendría tomada una decisión respecto al ofrecimiento de Atlético Mineiro por Sebastián Villa: los seis millones de dólares por la mitad del su ficha no serían suficientes para decretar su venta.

Si bien no lo manifestarán oficialmente hasta tanto el presidente del equipo de Belo Horizonte declare si cambió su postura, lo cierto es que el Consejo de Fútbol buscará que la negociación continúe, pero en cifras más altas.

Boca tiene el 70% del pase, el otro 30 lo tiene Deportes Tolima, y esto hace que una oferta en principio tentadora, se diluya al repartir el dinero.

De todas maneras, está claro que más allá de lo que pase con Mineiro, la postura de Boca no cambiará y el colombiano no jugará hasta tanto no se resuelva su situación judicial.