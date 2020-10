Maradona respaldó al Gobierno y salió a "matar" a "Mauricio"

Diego Armando Maradona le ha encontrado el gusto a Instagram y es el mismo Diego quien se expresa seguido por la red social. Esta vez, en medio nuevamente de la grieta política que sacude y divide a los argentinos, el más grande futbolista de todos los tiempos se expresó a favor del Gobierno de turno y tuvo tiempo para "disparar" en contra de Mauricio Macri, expresidente del país y de Boca en los años '90 y 2000.

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...🇦🇷", escribió el 10 en Instagram.