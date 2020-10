Escándalo en Bolivia: grave denuncia contra el DT a horas del partido con Argentina

El exfutbolista boliviano Milton Melgar, que vistió las camisetas de Boca y River, resaltó hoy que el seleccionado argentino tiene "una oportunidad única" para emerger victorioso este martes en La Paz, amparándose en la "pésima realidad" del combinado boliviano en esta eliminatoria sudamericana, y disparó contra el entrenador, César Farías.

#AhoraEnRivadavia | En el @showdelaoral dialogamos con Milton Melgar, gloria del fútbol boliviano: "Todos los intereses que tienen los dirigentes aquí son personales, no para que nuestro fútbol crezca" uD83CuDF99? pic.twitter.com/zk1g79Xmpn — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 11, 2020

"A la dirigencia de Bolivia y cuerpo técnico no le interesa la selección, solo les interesa sus cuestiones personales. Hubo tres jugadores que recibieron llamadas de que, si no firmaban con un representante no iban a ir a la selección, y así fue, no los convocaron", sostuvo Melgar, en declaraciones a "La Oral Deportiva" (AM 630 Radio Rivadavia).

Y en la misma línea, agregó: "No tenía dudas de que Brasil iba a ser superior a Bolivia, pero tenía temor a que pase lo que pasó, que el cuerpo técnico y la dirigencia sea tan irresponsable y por sus intereses nos jugaron en contra. La opinión pública ni el periodismo ya no le tienen ninguna confianza a Farías".

#AhoraEnRivadavia | En el @showdelaoral dialogamos con Milton Melgar, gloria del fútbol boliviano: "Hay denuncias de 3 futbolistas que no fueron convocados porque el representante del entrenador los obligaba a hacer contratos con él" uD83CuDF99? pic.twitter.com/R3YPlwuvBS — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 11, 2020

Sobre el partido con Argentina, dejó en claro que el equipo de Scaloni puede ganar el próximo martes: "La Argentina tiene una oportunidad única para ganar este martes en La Paz. No solo por la calidad de sus jugadores sino también por el pésimo momento que atraviesa Bolivia".

#AhoraEnRivadavia | En el @showdelaoral dialogamos con Milton Melgar, gloria del fútbol boliviano: "Es muy complicada la situación de Bolivia, Argentina tiene una gran posibilidad de sumar puntos en La Paz" uD83CuDF99? pic.twitter.com/ApsuhdUf1r — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 11, 2020

Para el exjugador la única alternativa que exhibe el representativo de su país es que "haga jugar a favor el tema de la altura". "Pero los 3.650 metros no pesan si no hay despliegue físico ni presión al adversario. Si presionas no dejas que se recupere el rival. Ahí estará la clave", cerró.