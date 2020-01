Preocupación por las condiciones del campo de juego del Monumental

River tomó la punta de la Superliga Argentina y quiere salir campeón, pero Marcelo Gallardo tiene un problema que le genera dolores de cabeza: el estado del campo de juego del estadio Monumental.

Se filtraron imágenes del césped de la cancha de River, se vio que no está en buenas condiciones y no llegaría a estar a punto para el encuentro ante Central Córdoba el próximo domingo.

EXCLUSIVO: Así está el CESPED del Monumental pic.twitter.com/SG8A1cy5qC — TyC Sports (@TyCSports) January 29, 2020

Según información de TyC Sports, los encargados del mantenimiento realizaron un tratamiento especial para que la superficie no sufra demasiado en el invierno para cuando se dispute la Copa América entre junio y julio.

En el club afirman que desde lo visual puede mostrarse en malas condiciones, pero aseguran que el movimiento de la pelota y de los futbolistas no sufrirán problemas para el partido con Central Córdoba.

#River difunde imágenes del césped del Monumental hoy. pic.twitter.com/6OZQqA6U6G — Maximiliano Grillo uD83DuDC9A (@maxigrillo) January 29, 2020

No es la primera vez que Gallardo sufre con estos problemas en el Monumental y ha mostrado su disconformidad en más de una oportunidad por ello. Además, el equipo no se vio muy firme como local en lo que va de la Superliga ya que perdió cuatro encuentros en su casa, por lo cual al entrenador no le gustará nada si no se consigue a poner a punto el campo, algo importante en el estilo de juego del equipo.