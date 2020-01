Mascherano habló y dejó muchísimos títulos

El mediocampista de Estudiantes de La Plata Javier Mascherano reconoció sentirse "contento" por su regreso al fútbol argentino, luego de 14 años, que se dio el pasado sábado ante San Lorenzo, por la fecha 17 de la Superliga.



"Estoy contento de volver a estar acá, en mi país, tener a mis afectos cerca, poder compartir lo que más me gusta hacer con ellos, que no es poco", declaró el ex futbolista del seleccionado argentino.

#EstudiantesLP Masche y las razones por las que decidió volver al fútbol argentino, a solas con @LiberoTyC pic.twitter.com/oVmaUMQBEw — TyC Sports (@TyCSports) January 28, 2020





"Pasé prácticamente toda mi carrera afuera, lejos, sin que nadie te vea en vivo, que pocas personas puedan ir a verte. Eso me genera ilusión a mí: que mis amigos estén cerca", continuó en diálogo con TyC Sports.



Mascherano, de 35 años, además comparó su paso en distintas ligas del fútbol europeo y de China con su presente en el fútbol argentino con la camiseta del 'Pincha' de La Plata.



"Más allá de que Europa te da la posibilidad de jugar en las ligas más atractivas del mundo, jugar competiciones como la Champions, la aventura en China fue diferente", dijo



"Argentina te da lo que a uno le gusta sentir en cuanto a fútbol: respirar el vestuario de otra manera. No es ni mejor ni peor: es diferente. Eso me generaba mucha ilusión en el tramo final de mi carrera, volver a tener ese sentimiento y tomarme con ilusión esta etapa y ver si estoy a la altura de competir con jóvenes, con ganas", continuó el 'jefecito'.

#EstudiantesLP Masche, sobre su presente y los distintos roles que le ofrecieron: "No estoy preparado para matar al jugador, quiero que vaya muriendo solo" pic.twitter.com/AhXM3xYzbZ — TyC Sports (@TyCSports) January 28, 2020





El futbolista surgido de la cantera de River Plate en 2003 se refirió por último a Diego Maradona, técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, rival de Estudiantes.



"Diego le hace muy bien al fútbol argentino, le hace muy bien a él. Es una caricia al alma para él, que todo el mundo le demuestre su cariño, que Argentina le agradezca todo lo que hizo por el fútbol", concluyó Javier Mascherano.