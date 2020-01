Posiciones: todos jugaron para River

River Plate fue el gran ganador de la fecha, en el reinicio formal de la Superliga, y es el único puntero, tres puntos por encima de sus inmediatos perseguidores Boca Juniors y Argentinos Juniors.

El conjunto Millonario superó 1-0 como visitante a Godoy Cruz y aprovechó la caída del viernes de Argentinos para pegar el salto y quedar solo en lo más alto.

Ese mismo día, Vélez Sarsfield, que también pretende meterse en la pelea, empató sin goles con Gimnasia (LP) y Rosario Central confirmó su gran momento al derrotar sobre la hora a Huracán 2-1 y está a cuatro unidades de River.

San Lorenzo tampoco pudo cantar victoria, y pese a que vencía 1-0 a Estudiantes, el Pincha, con el regreso al fútbol argentino de Javier Mascherano, se lo igualó 1-1.

Racing Club fue otro equipo que quedó en deuda, en el debut oficial de Sebastián Beccacece como entrenador. La Academia jugó un deslucido partido con Atlético Tucumán, en Avellaneda, y terminó 1-1.

El clásico lo protagonizaron Boca e Independiente, bajo un clima de expectativa con el regreso de Miguel Ángel Russo al banco Xeneize y el primer encuentro de local de la nueva gestión encabezada por Ameal.

Boca no estuvo en sintonía y se desdibujó por completo a partir de la expulsión en el primer tiempo de Izquierdoz. Independiente no aprovechó su momento, transformó en figura al arquero Marcos Díaz y luego quedaron a mano con la roja a Pablo Pérez, quien no fue bien recibido por La Bombonera.

El 0-0 le dejó un sabor a poco a los dos: a Boca por la floja actuación y al Rojo porque desaprovechó una gran oportunidad de poder ganar y despegar.

Tabla goleadores

Tabla promedios