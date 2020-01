Racing empató con el Decano y suma cuatro sin ganar

El entrenador Sebastián Beccacece no tuvo un debut demasiado auspicioso como entrenador de Racing Club ya que su equipo igualó esta noche 1 a 1 con Atlético Tucumán, en Avellaneda, por la 17ma. fecha de la Superliga.



Antes del inicio del encuentro se le rindió un homenaje al fallecido entrenador racinguista Juan José Pizzutti, inolvidable conductor de aquel equipo "de José" al que le puso su nombre en abstracto y lo dejó enclavado en la historia con la Copa Libertadores y la Intecontinental de 1967.



El capitán Lisandro López ingresó al campo de juego de la mano de su nieto hasta la mitad de la cancha donde había un cuadro con la imagen de su abuelo. Posteriormente se proyectó un vídeo de la época de Pizzuti como director técnico de Racing y la hinchada coreó el clásico "y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José".



Después de esos 10 minutos de homenaje al técnico y también futbolista de la "Academia", Banfield y el seleccionado argentino llegó el comienzo del encuentro, que encontró a Racing asumiendo el protagonismo y mostrando la "uñas" ofensivas a los 12 minutos con un remate del paraguayo Matías Rojas que pasó muy cerca del arco defendido por otro ex Racing y el "Taladro" como el arquero Christian Lucchetti.



Los tucumanos respondieron enseguida con un disparo de Leandro Díaz que también se fue sobre el travesaño, pero en la réplica el que se lo perdió fue el debutante Héctor Fértoli, extremo izquierdo el ex San Lorenzo en el 4-3-3 diagramado por Beccacece.



Después el desarrollo tuvo autores repartidos, hasta que casi sobre los 40 minutos, en una jugada confusa tras un desborde de Matías Rojas fue Mauricio Martínez el que se llevó la pelota por delante para abrir el tanteador.



Así se cerró el primer tiempo, con un marcador tan ajustado como las diferencias futbolísticas que existieron entre ambos, pero que no fueron sustanciales como para que el dueño de casa acumulara méritos para irse al descanso con ventaja en el resultado.



Por eso lo más justo iba a llegar rápido en el segundo período, antes del cuarto de hora, merced a una buena acción personal de Lucas Melano por la derecha que abrió para Leandro Díaz, cuyo centró atrás fue capitalizado en el área chica racinguista por el implacable Javier Toledo para consumar la justa igualdad.



La segunda mitad arrancó nuevamente con Racing tomando la iniciativa desde el comienzo, en principio bien parado en todas sus líneas e intentando manejar la pelota, aunque no logró ser del todo vertical porque le faltó un poco de sorpresa por ambos costados y tampoco hubo mucha conexión entre volantes y delanteros.



El local intentó en todo momento, pero nunca fue claro, y chocó con un Atlético que, por su parte, se mostró firme en defensa y apeló a salir rápido de contraataque aprovechando la velocidad de sus delanteros, y hasta tuvo una chance clara como para llevarse los tres puntos a Tucumán, de la mano de un técnico como Ricardo Zielinski que no tuvo un paso muy exitoso por Racing pero hoy volvió a demostrar lo buen entrenador que es ante su ex club.

#TNTSports | ¡En el momento justo! Arias no pudo cortar el centro, la pelota le cayó a Javier Toledo y clavó el 1 a 1 del Decano.#Racing uD83CuDD9A #AtléticoTucumán pic.twitter.com/6VPcbvyFxj — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) January 27, 2020