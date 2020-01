"Perdón, Fernando": el video que es viral en el mundo del rugby

Tras el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell a manos de 10 rugbiers, comenzó a circular, dentro del mundo de ese deporte, un video en donde la protagonista es la guinda. La ovalada, como la denominan, le habla a Fernando y le pide perdón en nombre del rugby e invita a la reflexión.

Si bien aun no se conoce el origen de este video, el sitio Web Rugby de Salta lo publicó en sus redes sociales y llegó además a MDZ a través de lectores que lo compartieron por Whatsapp.

El texto completo

Perdón, perdón por tener gente así en mi deporte. Perdón por haberle dado herramientas a esos chicos para golpear más fuerte. Perdón por no tener más restricciones en nuestros jugadores que tienen una preparación especial, pero yo no estuve ahí.

Y si no estuve ahí, eso no fue rugby. Eso fue otra cosa.

No peleaban por mí, no se defendían por mí, no siquiera por una camiseta, lo hacían por otra cosa: diversión, abuso de poder, odio... no lo sé, pero igual te pido perdón.

Como parte de la sociedad, no nos puede pasar esto. Que 10 cobardes maten a un indefenso, que les parezca divertido, que todos los que están viendo no lo frenen, que no sea la primera vez.

Echarle la culpa a un deporte es simplificar el problema para dejar de mirar y justamente, lo que necesitamos es mirar más profundo.