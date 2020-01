Se cumplen 25 años de la patada de Cantona a un hincha que lo insultó

DEPORTES

El francés Eric Cantona es uno de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, esa calidad indiscutible no tapaba una personalidad polémica que dio mucho de qué hablar a la prensa. Hoy, precisamente, se cumplen 25 años de la patada voladora que le propinó a un hincha del Crystal Palace que lo insultó cuando se retiraba del campo de juego.

Todo sucedió en el estadio londinense de Selhurst Park, la casa del Crystal Palace, que caía 1 a 0 ante el Manchester United. A los 3 minutos del segundo tiempo, Cantona vio la tarjeta roja por una patada a Richard Shaw. Mientras el galo caminaba al túnel, la tribuna local estalló en insultos.

"Volvete a Francia con tu p... madre, bastardo", le dijo uno de los que lo insultaba desde la tribuna. Cantona saltó la vaya publicitaria con un movimiento digno de las artes marciales para agredir al hincha. Esa reacción le costó al entonces jugador del Manchester United nueve meses de sanción y 120 horas de servicios sociales.

Quien insultó a Cantona y recibió la patada fue Matthew Simmons, quien tenía ideas de extrema derecha y estuvo involucrado en varios delitos. Unos años antes había participado de un robo a una estación de servicio en la que agredió con una llave inglesa a un empleado; una década después de la patada agredió a golpes a un entrenador de infantiles del Fulham por no haber puesto a su hijo; y cuatro años más tarde fue a juicio por escupirlo al encontrarlo en un estadio.

"Patear a un fascista no se saborea todos los días. Me arrepiento de no haberle pegado más fuerte", dijo Cantona algunos años más tarde.