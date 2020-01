Germán Burgos, asistente de Diego Simeone, busca un club para ser entrenador

El argentino Germán 'Mono' Burgos, el histórico asistente del entrenador Diego Simeone, desea comenzar a trabajar como director técnico y ya estaría buscando un club en donde iniciar su carrera, señaló la prensa española.



Según informó la cadena SER, Burgos, de 50 años y ex arquero de Ferro, River y el seleccionado argentino, desea dejar de ser asistente de Simeone, hoy en Atlético de Madrid, y trabajar solo.

uD83DuDC35 El Mono Burgos se plantea dejar el Atleti y entrenar en solitario

Por ese motivo, Burgos le pidió a una agencia de representación que le busque un equipo para la temporada que viene ya que su contrato con Atlético vence el 30 de junio de 2020, ya que fue el único integrante del cuerpo técnico de Simeone que en febrero pasado no amplió su contrato por dos años.



Eso no significa que Simeone no siga en el equipo madrileño, con el que tiene contrato hasta 2022, sólo Burgos dejaría el Atlético y rompería una dupla que lleva trabajando junta desde diciembre de 2011 y que ganó siete títulos: dos Europa League (2012 y 2018); dos Supercopas de Europa (2012 y 2018); una Liga en 2014; una Copa del Rey 2013 y una Supercopa de España en 2014.



Burgos y Simeone iniciaron su unión en Catania de Italia, siguieron su vinculación los pocos meses que entrenaron en Racing y luego en Atlético de Madrid.