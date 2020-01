El curioso tratamiento que sacó del alcoholismo a Paul Gascoigne

El ex futbolista inglés Paul Gascoigne concedió una entrevista al Daily Mirror que está dando la vuelta al mundo. La leyenda inglesa develó los detalles de una operación a la que se sometió en 2018 para acabar con su adicción al alcohol. Tras tocar fondo hace varios años, decidió dar un giro a su vida.

Gazza, como así se le conoce, reconoce en el medio británico haberse sometido a este método radical y haberse gastado casi 24.000 euros en una operación estomacal y un tratamiento antialcohol: "Estuve en Australia y me gasté unas 20.000 libras, incluyendo el viaje y todo, para hacerme una operación que me ayude a dejar de beber. Te introducen como unos gránulos o pastillas en el estómago que te hace sentir mal si bebes demasiado. Puedes tomar una cerveza o una copa de vino, pero no más", explica.

"Ahora puedo caminar por el pasillo de bebidas alcohólicas de un supermercado sin agarrar ninguna. Puedo controlar ese impulso", reconoce el ex futbolista, quien agregó que "soy bien conocedor de las rehabilitaciones" y espera que esta sea la última.