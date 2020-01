Nadal pidió que no pongan como excusa el humo de los incendios

El tenista español Rafael Nadal pidió "honestidad" para no culpar a los incendios que azotan a Australia de todo lo que suceda en el primer Grand Slam del año que comienza este lunes en Melbourne.

"Vamos a ser honestos todos, y quiero que se me entienda bien, tanto los que escriben como los que estamos jugando. Vamos a analizar cada situación, los especialistas van a determinar si estamos en una situación de algún riesgo o de nada de riesgo", dijo el mallorquín durante una rueda de prensa antes del inicio del torneo.

"Lo que no me gusta es hablar de cosas que no sé. Yo de lo que no sé intento hablar lo menos posible. Prefiero escuchar a los expertos. Yo no puedo posicionarme a favor de que suspendan el torneo. ¿En base a qué? ¿En base a que hay humo? ¿Hasta cuándo hay humo, hasta cuándo hay condiciones negativas o no tan negativas, hasta cuándo son condiciones perjudiciales para la salud o no? Son temas que yo, como Rafa Nadal, no tengo niguna opción de contestar porque no sé. Tengo que tener prudencia por la simple razón de que no sé", argumentó el español.

“Lo que no tenemos que hacer es echarle la culpa de todo lo que pase esta semana al humo. En el tenis a veces las condiciones son extremas y retiradas de torneo hay todas las semanas. Sabemos que en Australia hace mucho calor, a mi me dio un golpe de calor en Sydney la semana pasada en el partido frente a Goffin del cual me pude recuperar”, sentenció al respecto.

El Abierto de Australia viene soportando críticas y presiones en los últimos días, en especial a partir de que el serbio Novak Djokovic planteara la posibilidad de suspender, postergar o trasladar el torneo ante la pobre calidad del aire derivada de los devastadores incendios que afectan amplias zonas del este del país.