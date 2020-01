Tevez: "Russo es totalmente diferente, quiere ver a un Boca que juegue bien al fútbol"

Carlos Tevez, capitán de Boca Juniors, habló luego de la victoria por 2-0 sobre Universitario de Perú en un amistoso disputado en el estadio Bicentenario de San Juan y dio sus sensaciones tras la primera presentación del año, destacando además la figura del entrenador, Miguel Ángel Russo.

"Siempre es importante ganar, y más en un comienzo. Sabemos lo que significa Boca, que si se arranca mal hacen todo un quilombo con que no arrancamos bien. Lo importante es ganar y de a poco se va a ir viendo la mano del entrenador. Recién es el primer partido, pero tenemos que arrancar ya a que se vea lo que venimos trabajando", expresó Carlitos en una entrevista con Fox Sports. "Venimos con muchos entrenamientos encima y cuidándonos un poco pero ya el domingo tenemos otro amistoso y ahí vamos a acelerar un poco más", agregó.

"DE A POCO SE VA A IR VIENDO LA MANO DEL ENTRENADOR"#CentralFOX | Carlos Tevez habló luego de la victoria de Boca 2-0 ante Universitario en el debut de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/SMGCHNMK4I — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 17, 2020

Sobre Miguel Ángel Russo, el nuevo entrenador, aseguró que "nos da tranquilidad. Es totalmente diferente. Es claro en los conceptos y la verdad que quiere ver a un Boca que juegue bien al fútbol", deslizó.

El próximo domingo 26 desde las 21.45, Boca recibe a Independiente por la fecha 17 de la Superliga, donde se ubica segundo a un punto de Argentinos Juniors. "Es importante ganar contra Independiente. También el partido con Talleres, que no se sabe si se juega o no. Son fundamentales los dos, pero el de Independiente en casa y si sacamos un buen resultado contra Talleres, estamos para pelear", aseveró.

Por último, se refirió al amistoso, donde jugó de delantero junto a Franco Soldano. "Me gusta jugar ahí, la verdad es que me siento cómodo. Entrando en calor de a poco, entrando en confianza, tratando de agarrar lo más rápido posible el tema del juego, así que vamos bien. Le di el penal a Villa para que agarre confianza. Es un amistoso y creo que el capitán no puede pensar en uno mismo y ser egoísta. Si un jugador necesita confianza, como cabeza de grupo se la tengo que dar", concluyó Tevez.