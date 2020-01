Russo, de la alegría por el triunfo al enojo con Wanchope

Boca Juniors se impuso anoche por 2-0 a Universitario de Perú en el amistoso jugado en la provincia de San Juan y Miguel Ángel Russo, entrenador del Xeneize, contó sus primeras sensaciones tras el encuentro, entre la satisfacción por el triunfo y el fastidio por haber terminado el encuentro con un futbolista menos.

"El balance es bueno. Hubo cosas buenas, otras para mejorar… hay que ir buscando los niveles. Es bueno arrancar y empezar a jugar", aseguró Russo y destacó: "Es bueno arrancar ganando. No tengo dudas, confío en los jugadores. Todavía nos vamos conociendo”.

Noticias Relacionadas Boca inició con triunfo el regreso de Russo

"NO HAY QUE COMPARAR MI CICLO CON EL DE ALFARO"#CentralFOX | Miguel Ángel Russo evitó trazar un paralelismo de su equipo con el del técnico anterior y destacó que no hubo problemas físicos tras el primer partido de su nuevo ciclo en el club. pic.twitter.com/XT7AsEQCFd — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 17, 2020

"Tenemos poco tiempo, es bueno jugar hoy y el domingo, para nosotros es importante", señaló el técnico y explicó que "lo que buscamos es competencia. Lo mejor es que algunos hicieron muchos minutos, no hay lesionados y están todos bien para el domingo".

Luego se refirió a la expulsión de Ramón Ábila, quien se fue expulsado a los 17 minutos de haber ingresado. "No me gusta que me echen jugadores, no es bueno que terminemos con diez. Buscamos empezar con 11 y terminar con 11. Lo de Ábila son cosas para hablar. Lo sabremos resolver entre nosotros mismos", analizó Russo.

En cuanto al mercado de pases, consultado sobre la posibilidad de incorporar a Edwin Cardona, Russo expresó: "No quiero hablar de nombres. Estoy tranquilo, estamos trabajando permanentemente en los lugares que entendemos que podemos tener más gente. Buscamos cosas positivas. Con el plantel que tengo estoy conforme”. Y admitió: "Es muy difícil que cedamos a alguien, cuento a todos los jugadores”.

"NO QUIERO HABLAR DE NOMBRES"#CentralFOX | Miguel Ángel Russo evitó referirse a posibles refuerzos y afirmó que está conforme con el plantel que tiene, aunque siguen trabajando en buscar reforzar el equipo. pic.twitter.com/E6wyziBOaS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 17, 2020

Russo también se refirió a la reanudación de la Superliga y consideró que "arrancamos todos igual, tenemos la misma cantidad de días de preparación, no modifica nada. No es lo ideal, pero no es para mí solo".

"NUNCA LE NEGUÉ JUGADORES A LA SELECCIÓN, PERO QUE LA SUB-23 ME LLEVE JUGADORES ME LIMITA"#CentralFOX | Miguel Ángel Russo se refirió al reinicio de la #SuperligaxFOX y la falta de los futbolistas que disputarán el Preolímpico. pic.twitter.com/qYbVSKWCBb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 17, 2020

"El Sub-23 me limita como a muchos entrenadores más. Las competencias se complican. No podés negar jugadores a Argentina, pero después hay que planificar. Hay veces que me han complicado más de una vez y no es justo tampoco", aseveró. Y cerró: "No hablo de ventajas, se programó así. Si teníamos que ir a Córdoba entresemana, lo haríamos. Estamos todos iguales", concluyó.