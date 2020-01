El emotivo posteo de Franco Caimi tras terminar el Dakar

View this post on Instagram

Terminamos el DAKAR 2020!!! P8 Gracias a todo el team @yamaharacingcomofficial por el trabajo realizado, a las marcas que me acompau00f1an y confu00edan en mi, mi mec @ffaculastra , mi helper y hermano @brunojacomy , mi novia, familia, fisio, entrenadores, manager y a todos ustedes por seguirme du00eda tras du00eda du00e1ndome fuerzas para seguir adelante en los buenos y malos momentosu2764ufe0f Volveremos por mas! ud83cudde6ud83cuddf7 #22