El Demonio, el Bicho y la Academia: la historia del verano

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, criticó este martes a la dirigencia de Racing, en especial a Diego Milito, porque consideró que "le llenaron la cabeza" al delantero Gabriel Hauche en su objetivo de repatriarlo.

"El secretario técnico de Racing lo llamó y le llenó la cabeza. No me termino de enojar del todo porque entre ellos hay una relación. Pero (Diego) Milito no estuvo del todo bien. De lo que le transmitieron al jugador a lo que terminaron ofertando, la situación podría haber terminado muy mal. Hay que tener mucho cuidado por las condiciones en las que se va a buscar a un jugador", señaló Malaespina en diálogo con TyC Sports Verano.

uD83DuDC1E uD83CuDF99Cristian Malaspina, presidente de #Argentinos, habló del pase frustrado de Gabriel Hauche a #Racing. pic.twitter.com/5q7BIf02ke — TyC Sports (@TyCSports) January 14, 2020

uD83DuDC1E uD83CuDF99Cristian Malaspina, presidente de #Argentinos, habló del pase frustrado de Hauche a #Racing y de la influencia de Diego Milito para que se concretara. No le cayó bien el papel que jugó el exdelantero del Inter para convencer al Demonio. pic.twitter.com/q3lUgJ4DhJ — TyC Sports (@TyCSports) January 14, 2020

Y aclaró: "Hauche cumplió con su palabra y no hizo nada fuera de lugar. Él me dijo que le interesaba pasar a Racing si los dos clubes se ponían de acuerdo y a nosotros nos servía, pero esa parte nunca se cumplió porque con ellos no nos pudimos poner de acuerdo. Quedaron muy lejos y rechazamos la oferta, ahí terminó todo. Si en junio lo buscan de vuelta y se quiere ir, yo no voy a poner tantas trabas".

Hauche, de 33 años, tuvo dos ciclos en Racing (2010-2012 y 2013-2014), donde convirtió 28 goles en 157 partidos, y su buen rendimiento en Argentinos despertó la atención una vez más en Víctor Blanco.

"Pudimos mantener el equipo, hasta ahora no se fue nadie. Y que Hauche continúe es una alegría enorme porque es el gran responsable que Argentinos esté peleando la punta. Haberlo retenido es un refuerzo de lujo por cómo está el mercado. Quiero dejar en claro que no queríamos ganar plata con él si no que necesitábamos un determinado dinero para reemplazarlo con la misma jerarquía", cerró.