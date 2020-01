Todos contra Gallardo por sus dichos sobre la vuelta del torneo

Marcelo Gallardo aseguró luego del amistoso que River disputó ayer frente a Nacional de Montevideo que sería un “papelón” y "ridículo” si se decide postergar la reanudación de la Superliga.

"Sería injusto muy injusto para Independiente y para nosotros porque nos preparamos para arrancar ahora. Me parecería ridículo que esto suceda. Seguimos haciendo papelones y atando todo con alambre...", manifestó el entrenador de River en zona mixta.

La vuelta del campeonato está prevista para el 24, 25 y 26 de enero, aunque los dirigentes quieren que sea una semana después debido a que tienen jugadores afectados al Preolímpico Sub 23 que se jugará desde el 18 en Colombia.

Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central, se mostró en desacuerdo con los dichos del entrenador de River: "No coincido con las declaraciones de Gallardo. Esto no es un papelón, como dijo el técnico de River. No hay nada fuera del reglamento".

"Debe elegir la mayoría de los clubes, no sólo los de la mesa chica", agregó Carloni y adelantó: "La postura del club es apoyar la postergación del comienzo del torneo. Esto, siempre y cuando, no traiga aparejado complicaciones futuras en el calendario".

A él se sumó el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, quien también salió al cruce del Muñeco: "Ahora dice esto pero cuando a River le convenía cambiar la fecha la cambiaron enseguida"

"Como se dice en el barrio, es para ver quien la tiene más larga si AFA o Superliga". Igualmente remarcó: "No es bueno que se retrase el torneo, a ningún equipo le favorece".