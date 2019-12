Los Pumas 7's vencieron a Japón y están en cuartos de final

El Seleccionado argentino de rugby reducido, Los Pumas 7's, lograron este viernes la clasificación a los cuartos de final de oro del Seven de Dubai al vencer por 33 a 7 a Japón, luego de haberle ganado a Fiji en el primer turno del día.

¡Final del partido!



Con tries de Schulz, Sábato, Bazán Vélez y dos de Osadczuk, @lospumas7arg aseguraron su clasificación a los Cuartos de Oro. ¡Vamos chicos! pic.twitter.com/9oT7prUF14 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 6, 2019

El conjunto de Santiago Gómez Cora dominó el juego desde el comienzo. A los 3 minutos abrió la cuenta Germán Schulz con un try, Franco Sabato lo imitó a los 4' y Lautaro Bazán Vélez apoyó el tercer try argentino a los 6 minutos. Todos fueron acompañados por sendas conversiones de Santiago Mare. Japón descontó con un try y conversión de Taichi Yoshizawa y así Argentina se fue ganando 21 a 7 al descanso.

En el complemento, Matías Osadzuk aportó dos tries más, acompañados nuevamente por las conversiones de Santiago Mare.

Con la victoria, Argentina terminó segunda en el Grupo A y volverá a jugar en la madrugada del sábado, a las 4:58 de nuestro país, frente al primero del Grupo D, que será el ganador del duelo que jugarán más tarde Inglaterra y Sudáfrica.