La inesperada crítica de Gatti a Messi tras ganar el Balón de Oro

Lapidario como cada vez que elige calificar a Lionel Messi, Hugo Orlando Gatti criticó a La Pulga luego de que ganara por sexta vez en su carrera el premio a mejor futbolista del mundo, que entrega la reviste France Football. “Él sabe que no lo ganó bien”, retrucó una de las glorias del fútbol argentino, quien brilló como arquero de Boca en la década del 70 y 80.

“Para mí, ni Messi ni Cristiano (Ronaldo) deberían haber ganado el Balón de Oro porque fueron dos años que no estuvieron a la altura de lo que nos tienen acostumbrados ellos. El que tendría que haber ganado es el chico que salió segundo (Van Dijk). Es un crack el holandés. Messi sabe que no lo ganó bien”, disparó Gatti, quien no es la primera vez que critica al rosarino.

Comunicación telefónica uD83DuDCF1con Hugo Orlando Gatti, exarquero de @BocaJrsOficial: "Messi no merecía ganar el Balón de Oro. Tendrían que habérselo dado a Van Dijk."#SeHablaAsíDIRECTV pic.twitter.com/LQcpgDeDm3 — De Fútbol Se Habla Así (@sehablaasi) December 4, 2019

El ex arquero surgido de Atlanta y con paso por River, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión, también fue muy duro con el premio. “Allá en España y en Europa cuando salen estos inventos del Balón de Oro está entre Cristiano y él (por Lionel Messi), es sabido”, expresó en diálogo con el programa De Fútbol Se Habla Así por DirecTV.

En otro orden, Gatti dijo que “Messi ya debe estar cansado de jugar en el Barcelona” y le sugirió “cambiar de equipo como hizo Cristiano”. Además, afirmó que no lo ve a Gallardo en el Barcelona porque “es un club que busca entrenadores más representativos”.

Comunicación telefónica uD83DuDCF1con Hugo Orlando Gatti, exarquero de @BocaJrsOficial: "No lo veo a Gallardo en el Barcelona, es un club que busca DTs más representativos."#SeHablaAsíDIRECTV — De Fútbol Se Habla Así (@sehablaasi) December 4, 2019

Lionel Messi se consagró una vez más como el mejor futbolista del mundo, tras quedarse con el Balón de Oro 2019, el sexto de su colección. El podio lo completaron Virgil van Dijk, del Liverpool, y Cristiano Ronaldo, de la Juventus. Cuarto acabó el senegalés Sadio Mané.

El capitán del Barcelona fue protagonista de un año agridulce ya que no se pudo consagrar con la selección argentina de la Copa América ni de la Champions League con su equipo, habiendo quedado eliminado en semifinales en ambos torneos. Pero además conquistó La Liga de España y obtuvo la Bota de Oro por ser el máximo goelador de los principales torneos domésticos de Europa con 36 goles.

Messi ya había ganado este trofeo en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, por lo que superó a Cristiano Ronaldo quien ostenta cinco Balones de Oro.

En esta edición el galardón fue entregado por la revista France Football de manera independiente. Entre 2010 y 2015, el medio galo lo había hecho en conjunto con la FIFA, que luego decidió crear el The Best, cuyo ganador en 2019 fue también Messi. Luka Modric, ganador en 2018, le dio el trofeo al argentino en el escenario.