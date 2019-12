La UEFA, en pie de guerra contra el VAR

En una entrevista con el diario británico Mirror el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, realizó comentarios muy críticos en contra del VAR y la manera en la que se está utilizando.

"Es un desastre", no dudó en afirmar el dirigente y adelantó que "propondremos un cambio a la International Football Association Board (el encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial)".

Una de las principales quejas de Ceferin estuvo dirigida a la posición adelantada y explicó: "Un fuera de juego no puede ser por tener la nariz larga. Habrá que discutir una tolerancia de 10-20 centímetros".

"No soy fan del VAR. Era muy escéptico y puedo decir que no me gusta el resultado. Desafortunadamente, ya no hay vuelta atrás", agregó el dirigente y destacó además que: "No tenemos claras las reglas sobre las manos".

Por último, Ceferin afirmó: "Si eres es el árbitro en la cancha, aunque haya 70 u 80 mil personas gritando, eres quien debe decidir, no una persona escondida en algún lugar de Londres, Berlín u otro lugar".