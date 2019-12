El año de los mendocinos, contado por los mendocinos

View this post on Instagram

El au00f1o de los mendocinos, contado por los mendocinos El 2019 para los representantes provinciales que corren a nivel nacional tuvo altibajos. Pelearon campeonatos, algunos, y otros debieron padecer algunas complicaciones que los fueron alejando de la chance de luchar por una corona. Pero, para evitar largos y tediosos textos, que mejor que los propios pilotos cuenten y realicen un balance personal de lo que ha sido este au00f1o que mau00f1ana llegaru00e1 a su fin. @santerojulian @gonzantolin @danilogil__ @bernillaver @peluchecaceres @maximartinez8916 @pipimoscetta