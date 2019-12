Montillo explicó por qué se fue de Tigre y el club salió a contestar

View this post on Instagram

Todos los que me conocen saben que desde agosto de 2010, siempre dije que mi sueu00f1o era retirarme en la U. Ese fue el club en donde despegu00f3 mi carrera y se afianzu00f3 mi familia con la llegada de mis primeros dos hijos. Pasaron muchos au00f1os, negativas, desencuentros... pero finalmente se alinearon los planetas. Tuve momentos inolvidables en cada instituciu00f3n por la que me tocu00f3 pasar... momentos felices y otros no tanto como mi truncado retiro del fu00fatbol. Cuando parecu00eda que todo estaba terminado, me llamu00f3 Mariano Herru00f3n con un proyecto serio en Tigre y, familia mediante, nos animamos a sumarnos. Tengo que confesar que en el equipo de Victoria entru00e9 por la puerta de atru00e1s y bajo la lupa. Los mu00e1s ju00f3venes no me conocu00edan y los que su00ed lo hacu00edan, pensaba que estaba viejo y roto. Me predispuse a entrenar sin siquiera saber cuu00e1nto iba a cobrar. Eso era lo de menos. Estaba comprometido con Ledesma y habu00eda que empezar a trabajar. Pero el destino me dio otro golpe: rotura de ligamentos. Es sabido y comprobado que yo me hice cargo de la cirugu00eda y tratamientos complementarios. Una vez mu00e1s, Ledesma hizo su gestiu00f3n para que me permitan entrenarme en Tigre (sin contrato au00fan). En ese momento recibu00ed llamados del Pato, el Chino y Maxi Levo para que me presente en el club, independientemente del futuro de mi carrera. Fueron meses largos de trabajo fu00edsico y mental. Apoyando al equipo en cada cancha, desde afuera, lejos de la pelota. Cuando por fin pude ponerme al du00eda, mi u00fanico objetivo era sumar. Entre los 11, en el banco o donde fuera. Tigre merece cosas grandes y yo sentu00eda que era el momento. Y Melarau00f1a ahu00ed fue de los pocos que confiu00f3 en mi y me dio la oportunidad. Luchamos hasta el u00faltimo minuto con River para nos descender y no alcanzo. Pero logramos darle la primera estrella a la instituciu00f3n y la alegru00eda de la gente es lo que me queda. Me brinde al club al 1000x1000. Creo que las cuentas estu00e1n saldadas. (Sigue es comentarios)