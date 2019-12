Jugó en River, lo quiso Boca y está a un paso de irse a México

El futbolista argentino Leandro González Pirez, quien se inició en River Plate y actualmente juega en Atlanta United de Estados Unidos, en las próximas horas podría sumarse al Tijuana de México, señaló hoy la prensa azteca.

El ex zaguero de Arsenal, Tigre y Estudiantes es el elegido por el equipo mexicano para reforzar la zona defensiva superando en el interés a Saúl Salcedo, el defensor paraguayo de Huracán.

El sitio mexicano Soy fútbol señaló además que González Pirez ya se puso en contacto con su compatriota Gerardo Martino, director técnico del seleccionado de México y que fue campeón de la MLS con Atlanta, para preguntarle sobre el torneo mexicano.

González Pirez debutó en River en el Clausura 2011 y en 2013 fue transferido al Genk de Bélgica, en donde estuvo un año para regresar a Arsenal.

El zaguero integró los seleccionados argentinos Sub-17 y Sub-20 y fue medalla de plata con Argentina en los Juegos Panamericanos 2011 en México.

En los últimos mercados de pases su nombre estuvo en carpeta de varios clubes argentinos, principalmente Boca, que hizo varios sondeos pero nunca logró avanzar en su contratación.

González Pirez se sumaría en Tijuana a los argentinos Julián Velázquez (ex Independiente), Ariel Nahuelpán (ex Nueva Chicago y Tigre) y Leonel Miranda (ex Independiente y Defensa y Justicia).