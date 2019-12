Adidas desembarca en Boca y River no logra renegociar su contrato

A partir del 1 de enero Boca Juniors cambiará su indumentaria tras 23 años de vestir la marca estadounidense Nike para volver a usar su competencia alemana, Adidas, misma firma que viste a River Plate y a la Selección argentina. Y el arribo de la marca de las tres tiras no pasó inadvertido en el Millonario, sobre todo porque el contrato que firmó el Xeneize es mejor desde lo económico.

La intención de Rodolfo D'Onofrio es renegociar el contrato con la firma alemana, aunque no ha habido avances en el tema. El Millonario percibe 8 millones de dólares anuales, mientras que el Xeneize arregló algo más de 10 millones fijos, sin incluir regalís ni el bono de US$ 3 millones al inicio del vínculo.

En Núñez no pierden la esperanza de poder sentarse a renegociar el contrato, pero el vínculo entre el club y Adidas no es el mejor. De hecho, en la última presentación de la camiseta titular no estuvieron presentes ni el presidente D'Onofrio, ni el entrenador Marcelo Gallardo ni las principales figuras del plantel, sino que lo hicieron Julián Álvarez, Cristian Ferreira, Lucas Beltrán e integrantes del equipo femenino.

En River entienden que para Adidas dejaron de ser la prioridad en el país, y eso podría tener consecuencias en el 2021, cuando finaliza el vínculo entre ambos. Aunque confían en llegar a un acuerdo, sobre todo porque D'Onofrio dijo hace un tiempo que "siempre nos transmitieron que íbamos a recibir un ingreso superior al de Boca", si no lo logran podría cortarse un vínculo que ya lleva 37 años. La última vez que River cambió de marca fue en 1982, cuando Adidas reemplazó a Olimpia.

Fuente: diario Olé.