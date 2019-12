De menor a mayor, Huracán y Maipú cierran el año con la ilusión intacta

El año llega a su fin y el balance para Huracán Las Heras y Deportivo Maipú, los representantes mendocinos en el Federal A, cierra con saldo positivo y reforzando la ilusión de lograr el ascenso a la Primera Nacional, aunque la primera mitad de 2019 no fue la mejor para ninguno de los dos.

Durante el primer semestre del año que se va se jugó la segunda mitad del campeonato 2018/19, en el que los conjuntos mendocinos no pudieron meterse al Pentagonal final y su participación en la reválida duró poco y nada, por lo que estuvieron muy lejos de pelear por el ascenso.

El Globo y el Cruzado iniciaron el año disputando la segunda fase del Federal A tras haber cerrado 2018 en la 3ª y 4ª posición, respectivamente, del Grupo C de la primera ronda. En la Fase 2 compitieron en la Zona 2 junto a Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento de Resistencia, San Jorge de Tucumán, Chaco For Ever, Desamparados y Boca Unidos.

Huracán cerró esta fase en el quinto lugar, con tres triunfos y cuatro derrotas; mientras que Maipú lo siguió en la séptima posición, con dos triunfos, dos empates y tres derrotas. Con estos resultados, sin lograr el pase al Pentagonal, los dos continuaron su participación en la Reválida, en la cual no lograron superar los octavos de final.

En 16avos el Globo eliminó a San Martín de Formosa tras igualar 1 a 1 como visitante en la ida y ganar en casa por la mínima diferencia. El Cruzado, por su parte, superó por penales 4 a 2 a Camioneros, en la calle Vergara, tras empatar los dos partidos de la serie sin goles.

El camino de los equipos mendocinos se terminó en los octavos de final. Sol de Mayo sacó del torneo a Huracán al superarlo 1 a 0 en la ida y 2 a 1 en la vuelta jugada en Las Heras. Desamparados fue el verdugo de Maipú, superándolo 1 a 0 en Mendoza y 3 a 1 en San Juan.

Un nuevo torneo

La segunda mitad del año llegó con un nuevo formato de torneo y las ilusiones renovadas para Huracán y Maipú, que comenzaron la competencia con el objetivo de pelear por el ascenso y, para ello, apuntaron a la primera meta: terminar entre los seis primeros para jugar el Hexagonal.

El presente torneo cuenta con 30 equipos, divididos en dos zonas de 15 cada una, en la que jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los seis primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente fase, en la que se jugarán dos Hexagonales, todos contra todos a una rueda, y los ganadores ascenderán a la Primera Nacional. Por último, el mejor segundo de ambas zonas enfrentará a un club de la B Metropolitana por otro ascenso.

Tras disputarse la primera mitad de la fase inicial, Deportivo Maipú es el líder con 27 puntos, producto de 8 triunfos, 3 empates y 3 derrotas; mientras que Huracán Las Heras es el escolta con 26, tras cosechar 7 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

Tras un comienzo irregular en los primeros cinco partidos, en los que logró un empate, dos victorias y dos derrotas, el Cruzado se acomodó en la sexta jornada para hilar cuatro triunfos consecutivos (Sansinena, Sol de Mayo, Desamparados y Juventud Unida) y una seguidilla de ocho partidos invicto, que se vio truncada en su último partido, para cerrar el año como único puntero de su zona. Además, el Botellero es, junto a Deportivo Madryn, el equipo más goleador del grupo, con 17 tantos. En el debe, por ahora, resalta la cantidad de goles en contra: 11 en 14 partidos.

El Globo, por su parte, perdió sólo dos partidos de los 14 disputados hasta aquí y cerró el año arrastrando un invicto de siete partidos, lo que le permite ser el escolta del campeonato, aunque también vale decir que cedió terreno ya los últimos tres los empató, desperdiciando la chance de terminar como puntero. En cuanto a su capacidad goleadora, HLH cerró el año con promedio de un gol por partido y recibió nueve goles en total, destacando que en 8 partidos tuvo su valla invicta.

A pesar de terminar 2019 metido de lleno en la pelea por el ascenso, la derrota ante Gimnasia y Esgrima en la final de la Copa Mendoza pegó duro en la calle Olascoaga y el entrenador, Alejandro Abaurre, decidió dar un paso al costado. Su lugar será ocupado por Martín Astudillo.

En pleno descanso, Huracán y Maipú podrán brindar en estas fiestas por cerrar el año en plena pelea por el ascenso y con el deseo de continuar por este camino para unirse a Independiente Rivadavia y Gimnasia en la Primera Nacional. El regreso a la competencia para ambos será el próximo 26 de enero, cuando el Globo visite a Juventud Unida de San Luis y el Cruzado reciba a Sportivo Peñarol.

Copa Argentina

En enero de este año ambos equipos se enfrentaron para buscar meterse en el cuadro principal de la Copa Argentina. El Cruzado sacó ventaja en el primer partido al imponerse por 2 a 1 con goles de Veliez y Schmith, mientras que Juncos descontó para el Globo. En la vuelta, Huracán ganó por el mismo resultado con goles de Fernando Cámara y Mauro Orué, mientras que Nicolás Aguirre descontó para Maipú. En los penales se impuso el conjunto lasherino.

En 32avos de final el Globo se cruzó con Lanús, que ganó por 2 a 0 con goles de Sand y García.

Para el año próximo ambos volverán a verse las caras y serán, junto a Godoy Cruz, los representantes mendocinos en la competencia.

Los números

Huracán Las Heras: 28PJ – 12PG – 6PE – 10PP – Goles a favor: 26 – Goles en contra: 28

Goleador: Joan Juncos (6).

Deportivo Maipú: 27PJ – 12PG – 5PE – 10PP – Goles a favor: 31 – Goles en contra: 31

Goleador: Nicolás Aguirre (6).

Las campañas

Huracán Las Heras

Federal A 2018/19

Fase 2

Estudiantes RC 1-0 HLH

San Jorge 4-0 HLH

HLH 2-1 Maipú (Joan Juncos, Mauro Orue)

Sarmiento Resistencia 1-0 HLH

HLH 0-2 Chaco For Ever

Desamparados 0-2 HLH (Agudiak, Joan Juncos)

HLH 2-1 Boca Unidos (Federico Giusepponi, Hernán Gautier)

Reválida

16avos de final

San Martín (Formosa) 1-1 HLH (Gabriel Vallés)

HLH 1-0 San Martín (Mauro Orué)

8vos de final

Sol de Mayo 1-0 HLH

HLH 1-2 Sol de Mayo (Ivo Hongn)

Federal A 2019/20

HLH 1-0 Juventud Unida (Adolfo Tallura)

Circulo Deportivo 1-1 HLH (Cristian Lucero)

HLH 1-0 Camioneros (Joan Juncos)

Villa Mitre 2-0 HLH

HLH 1-0 CDM (Juncos)

Cipolletti 0-1 HLH (Lucero)

HLH 0-1 Ferro

Peñarol 1-2 HLH (Gonzalo Burgoa, Maximiliano Herrera)

HLH 1-0 Estudiantes (Herrera)

Dep. Madryn 0-0 HLH

HLH 3-1 Olimpo (Daian García, Hongn x2)

Sansinena 1-1 HLH (Juncos)

HLH 0-0 Sol de Mayo

Desamparados 2-0 HLH

Deportivo Maipú

Federal A 2018/19

Fase 2

Desamparados 1-0 CDM

CDM 2-0 Boca Unidos (Álvaro Veliez, Nicolás Aguirre)

HLH 2-1 CDM (Luis Daher)

CDM 2-1 San Jorge (Nicolás Aguirre, Nahuel Figueredo)

Estudiantes 4-2 CDM (Gaspar Cuello, Emanuel Martínez)

Sarmiento 3-0 CDM

CDM 2-3 Chaco For Ever (Nicolás Aguirre x2)

Reválida

16avos de final

Camioneros 0-0 Maipú

Maipú 0-0 Camioneros (4-2 en penales)

8vos de final

Maipú 1-0 Desamparados

Desamparados 3-1 Maipú (Jesús Vera)

Federal A 2019/20

Peñarol 0-0 CDM

CDM2-1 Estudiantes (Matías Persia, Matías Navarro)

Dep Madryn 3-0 CDM

CDM1-0 Olimpo (Mario Vallejo)

HLH 1-0 CDM

CDM 2-0 Sansinena (Matías Persia, Franco Dolci)

Sol de Mayo 1-2 CDM (Persia, Navarro)

CDM 3-0 Desamparados (Marcos Lamolla, Persia, Oscar Amaya)

Juventud Unida 0-1 CDM (Vallejo)

CDM 2-2 Círculo Deportivo (Persia, Navarro)

Camioneros 0-1 CDM (Nicolás Aguirre)

CDM 1-1 Villa Mitre (Daniel Garro)

Cipolletti 1-2 CDM (Lamolla, Navarro)

CDM 0-1 Ferro